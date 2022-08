Oficjalnie. Nowy zespół wkracza do F1. "To integralna część naszego DNA"

Najbliższe lata przyniosą ogromne zmiany w Formule 1. Od 2026 roku pojawią się nowe jednostki napędowe, które mają być mniej skomplikowane, a przede wszystkim tańsze od obecnie używanych. Takie rozwiązanie ma skłonić nowych producentów do wejścia na rynek F1. Pojawił się już pierwszy chętny - to Audi.

Audi wkracza do F1. "Sporty motorowe to integralna część DNA naszej firmy"

Tuż przed GP Belgii na torze SPA zorganizowano konferencję prasową. Zjawili się na niej prezes zarządu AUDI AG Markus Duesmann, członek zarządu ds. rozwoju technicznego Oliver Hoffmann oraz dyrektor generalny F1 Stefano Domenicali i Prezydent FIA Mohammed Ben Sulayem.

W trakcie spotkania z dziennikarzami oficjalnie potwierdzono, że Audi dołączy do Formuły 1 od sezonu 2026. Tym samym do królowej motorsportu wkroczy nowy producent jednostek napędowych. Jak na razie nie wiadomo, z kim niemiecki producent nawiąże współpracę. W kuluarach mówi się, że będzie to Sauber. Aktualnie ekipa pozyskuje silniki od Alfy Romero. Początkowo Niemcy byli zainteresowani współpracą z McLarenem, ale oferta opiewająca na 650 mln euro została odrzucona.

Audi zarezerwowało w budżecie miliard euro na projekt związany z Formułą 1. Działacze poinformowali także, że firma przygotowała już stanowiska do testowania jednostek spalinowych i elektrycznych dla Formuły 1. Właśnie trwa rekrutacja personelu.

- Z wielką radością witam Audi w Formule 1. To kultowa marka motoryzacyjna, a zarazem pionier i innowator technologiczny. To jeden z najważniejszych dni w naszym sporcie. (...) Nie mogę się doczekać aż zobaczę logo Audi na bolidach - powiedział Domenicali.

- Sporty motorowe to integralna część DNA naszej firmy. Dzięki F1 będziemy mogli zaprezentować na rynku nasze możliwości. Przygoda z królową motosportu będzie także dla nas wymagającym laboratorium rozwojowym. (...) Słysząc o nowych zasadach wprowadzonych przez FIA uznaliśmy, że nadszedł właściwy czas, abyśmy i my spróbowali sił w królowej motorsportu. W końcu zarówno my, jak i F1 mamy ten sam cel - zrównoważony rozwój - podkreślił Markus Duesmann.

Audi to jedna z dwóch marek grupy Volkswagen, o której wkroczeniu spekulowano. Drugą jest Porsche. Być może oficjalne potwierdzenie tego producenta nastąpi już za kilka tygodni. Media informowały, że zmiany przepisów mogą skusić do powrotu także BMW.