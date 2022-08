Dwukrotny wicemistrz F1 odchodzi. "Nie mam żalu"

Daniel Ricciardo dołączył do McLarena w sezonie 2021, zajmując miejsce Carlosa Sainza (dołączającego do Ferrari). Australijski kierowca znacznie przegrywał rywalizację z Lando Norrisem i znalazł się na podium tylko raz - konkretniej w 2021 roku na Monzy, gdzie wygrał wyścig, wyprzedzając choćby Lando Norrisa. - Osobiście nie wyobrażam sobie, żeby miał dostać inną szansę w Formule 1 - tak o Ricciardo mówił Ralf Schumacher, były kierowca F1. Teraz jest już wszystko jasne.

Daniel Ricciardo odchodzi z McLarena. Dwa zespoły zainteresowane. "To był przywilej"

McLaren poinformował w środowe popołudnie, że doszedł do porozumienia z Danielem Ricciardo ws. polubownego rozwiązania kontraktu. To oznacza, że obie strony rozstaną się z końcem sezonu 2022, a ich współpraca nie będzie obejmować 2023 roku, tak jak wcześniej umowa przewidywała. "Zespół dziękuje Danielowi za jego poświęcenie i wkład, w tym za pamiętne zwycięstwo na Monzy. Liczymy na to, że razem uda nam się mocno zakończyć sezon" - przekazał McLaren. Niewykluczone, że następcą Ricciardo w McLarenie będzie Oscar Piastri.

Daniel Ricciardo opublikował specjalne wideo, w którym wypowiedział się na temat odejścia i ujawnił, że wciąż nie zna swojej przyszłości. - To był przywilej należeć do rodziny McLarena przez ostatnie dwa lata. Zgodziliśmy się na rozstanie z końcem tego sezonu. W odpowiednim czasie ogłoszę swoje dalsze plany. Niezależnie od tego, co przyniesie następny rozdział w moim życiu, nie mam żalu - powiedział australijski kierowca. Głos w mediach społecznościowych zabrał też Lando Norris. "To była przyjemność pracować z tobą przez te ostatnie dwa lata. Cokolwiek będzie dalej, życzę Ci wszystkiego najlepszego" - napisał.

Jaka będzie dalsza przyszłość Daniela Ricciardo? Do tej pory Australijczyk był przymierzany do dołączenia do dwóch zespołów - Haasa lub Alpine. W Haasie Ricciardo miałby zastąpić Micka Schumachera, natomiast w ekipie z Enstone mógłby zająć miejsce Fernando Alonso. Dwukrotny mistrz świata kilkanaście dni temu zdecydował się dołączyć do Astona Martina.