Legendarny bolid Michaela Schumachera sprzedany. "Niepokonany". Poszedł za grube miliony

"Jedyny niepokonany bolid Ferrari" – to miano samochód zawdzięcza stuprocentowej skuteczności, bo kiedy Niemiec bolidem jeździł, to zwyciężał. Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 kończył pierwszy w wyścigach w Kanadzie, Francji, Anglii i we Włoszech.

Bolid Michaela Schumachera sprzedany za ponad 6 mln dolarów

Choć miał talizman, to rozgrywki w 1998 r. w klasyfikacji generalnej był drugi, ustępując miejsca Finowi, Mice Hakkinenowi, który reprezentował barwy McLarena. Wówczas Schumacher wygrał łącznie sześciokrotnie – jeszcze na GP Argentynie i GP Węgrzech.

Jest to druga sprzedaż bolidu. Pierwsza nastąpiła w 1999 r. i była to transakcja prywatna. Należał do prywatnego kolekcjonera i nie był eksploatowany. – Samochód został zachowany w takim samym stanie, jak w momencie sprzedaży – napisano w komunikacie na profilu domu aukcyjnego RM Sotheby’s. Nowy nabywca zapłacił 6,22 mln dolarów.

W 2013 r. już po karierze Michael Schumacher uległ poważnemu wypadkowi na nartach. Wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Obecnie jego stan zdrowia jest tajemnicą.