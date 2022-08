20-latkowi grozi kara śmierci. Rodzina prosi o pomoc Messiego. "Masz duży wpływ. Czy mógłbyś go użyć?"

W 2017 roku 15-letni wówczas Mohammed al-Faraj został aresztowany podczas gry w kręgle z przyjaciółmi. Usłyszał zarzut popełnienia zbrodni przeciwko rządowi Arabii Saudyjskiej. Najprawdopodobniej chodzi o udział al-Faraja w antyrządowych wiecach.

Arabia Saudyjska to kraj, gdzie regularnie łamane są prawa człowieka. "Królestwo, które jest współodpowiedzialne za katastrofę humanitarną w Jemenie, gdzie wciąż prowadzi działania wojenne. W Arabii wykonuje się najwięcej egzekucji na rzekomych przestępcach, a opozycjonistów ucisza więzieniem" – pisał w Sport.pl Kacper Sosnowski.

Rodzina więźnia politycznego apeluje do Messiego. "Masz duży wpływ"

Za udział w protestach al-Farajowi rzeczywiście grozi kara śmierci. Właśnie o nią wnosi prokurator. Rodzina Mohammeda twierdzi, że nastolatek został zabrany do więzienia dla dorosłych, gdzie był przesłuchiwany i torturowany.

Rodzina chłopaka szuka pomocy, gdzie tylko się da. Wysłali list do… Lionela Messiego. Argentyńczyk od maja 2022 roku jest Ambasadorem Turystyki Arabii Saudyjskiej. Piłkarz PSG bierze również udział w reklamach promujących wyjazdy do tego kraju. "Prosimy o uwagę, prosimy o jak największe złagodzenie losu naszego ukochanego Mohammeda, który został nam odebrany, gdy był dzieckiem. Jako Ambasador Turystyki Arabii Saudyjskiej masz duży wpływ. Czy mógłbyś go użyć, aby uratować życie młodego człowieka? Strażnicy w więzieniu bili go, kopali i skuli mu ręce nad głową na kilka godzin. Jak mogli traktować dziecko tak okrutnie i bezwzględnie?" – napisano w liście.

Warto dodać, że podobny list został wysłany kilka miesięcy temu do Lewisa Hamiltona. Abdullah al-Howaiti, który został aresztowany w 2017 roku w wieku 14 lat, został skazany na śmierć w wieku 17 lat. Wielokrotny mistrz świata Formuły 1 wezwał Arabię Saudyjską do przestrzegania praw człowieka. - Niewiele mogę powiedzieć, co miałoby jakiekolwiek znaczenie. Słuchanie tych historii jest szokujące. Słyszałem, że wysłano do mnie list od 14-latka z celi śmierci. Kiedy masz 14 lat, nie wiesz, co do diabła robisz w życiu – mówił. Rok wcześniej publicznie stwierdził, że nie czuje się dobrze w tym kraju i jest w nim tylko dlatego, że tak zadecydowały władze F1.

Przypomnijmy, że Leo Messi jest krytykowany za reklamowanie Arabii Saudyjskiej. W maju temat ten poruszył norweski oddział Amnesty International. "Posługują się znaną twarzą i pieniędzmi, aby odwrócić uwagę od faktu, że kraj prześladuje i torturuje ludzi. Kiedy Messi reklamuje Arabię Saudyjską bez pokazywania jej ciemnych stron, niestety staje się jedną z wielu części w wielkiej grze. Messi ma ponad 300 milionów obserwujących na Instagramie i jest czwartą najczęściej obserwowaną osobą w aplikacji. To, co wrzuca, może wpłynąć na olbrzymią liczbę ludzi. Nie jest dobrze, gdy nie pokazuje ciemnych stron" – napisała na Twitterze Amnesty Norge.

Na Instagramie organizacji zaś dodano: "Podróżowanie do Arabii Saudyjskiej to jedno, ale otrzymywanie pieniędzy za chwalenie tego kraju to coś innego. Dokonano tam 106 egzekucji, krytyka władz grozi utratą życia, prawa kobiet praktycznie nie istnieją, a przeznaczeniem osób homoseksualnych jest kara śmierci".

