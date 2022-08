Urządził sobie GP Czech. Pędził bolidem F1 po autostradzie

Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Francja, Węgry, Belgia, Holandia – to europejskie kraje, które są gospodarzami Formuły 1. Ale jak się okazuje, pędzące bolidy możemy zobaczyć jeszcze w Czechach. Zadbał o to nieznany kierowca.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Media: Alfa Romeo może wymienić Roberta Kubicę

Bolid F1 na publicznej drodze. Policja bezradna

W sieci pojawiło się nagranie z jednej z czeskich autostrad. Jechał po niej bolid, który dziennikarze serwisu motor1.com zidentyfikowali jako Ferrari, którym w 2004 roku jeździł Michael Schumacher. Bolid ma numer "7", co miało najprawdopodobniej być hołdem dla siedmiu mistrzostw zdobytych przez Niemca w Formule 1.

Nie trzeba dodawać, że samochody Formuły 1 nie są dopuszczone do ruchu drogowego. Te specjalistyczne maszyny nie spełniają standardowych specyfikacji drogowych i można jeździć tylko na torach wyścigowych. Kierowca wykazał się swego rodzaju odwagą, bo mógł zostać pozbawiony prawa jazdy na rok i zapłacić ogromną grzywnę.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Chowałem się i myślałem: będziesz zerem". Hamilton szczerze o prześladowaniu

Co ciekawe, ten kierowca jest już znany użytkownikom internetu i czeskiej policji. Kilka lat temu ten bolid ponownie pojawił się na drodze. Funkcjonariusze prosili wówczas o pomoc w wyśledzeniu kierowcy (bolid nie ma numerów rejestracyjnych). Według niektórych doniesień pojawiających się w mediach człowieka prowadzącego bolid udało się wtedy znaleźć, ale przed karą uchroniło go to, że miał na sobie kask, przez co nie można było zidentyfikować kierowcy.