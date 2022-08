Jaja w F1. Zespół ogłosił nowego kierowcę, a on w szoku. "Nie będę dla nich jeździł"

Oscar Piastri jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych kierowców. Australijczyk ma za sobą triumfy w Europejskim Pucharze Formuły Renault oraz Formuły 3. W 2021 roku wygrał także zawody Formuły 2. Mimo tego 21-latek nie występuje w aktualnych rozgrywkach i jest jedynie rezerwowym w zespole Alpine F1 Team.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atomowe okrążenia Lando Norrisa". Niesamowita końcówka wyścigu Wybierz serwis

Alpine ogłosiło, że Piastri będzie kierowcą pierwszego zespołu. Zawodnik dementuje informacje

Francuski zespół postanowił dać szansę młodemu kierowcy i w mediach społecznościowych ogłosił, że w przyszłym sezonie będzie jeździł w pierwszej drużynie. Australijczyk miał zająć miejsce Fernando Alonso, który przeniesie się do Aston Martina. "Potwierdzony skład kierowców na sezon 2023. Esteban Ocon i Oscar Piastri. Po czterech latach w rodzinie Renault i Alpine, Oscar Piastri będzie brał udział w wyścigach obok Estebana Ocona w sezonie 2023" - czytamy we wpisie Alpine F1 Team na Twitterze.

Niespełna dwie godziny później informacje francuskiego zespołu zdementował sam Oscar Piastri. "Rozumiem, że bez mojej zgody, Alpine F1 opublikowało późnym popołudniem komunikat, że będę dla nich jeździł w przyszłym roku. To nie w porządku, ponieważ nie podpisałem kontraktu z Alpine na 2023 rok. Nie będę dla nich jeździł w przyszłym roku" - napisał na Twitterze Australijczyk.

Kubica wystąpi w treningu przed Grand Prix F1. Trzeci raz w tym sezonie

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Niedawno media donosiły, że Piastri może od przyszłego roku związać się z McLarenem. W tym zespole miałby zastąpić Daniela Ricciardo. Do tych informacji odniósł się szef Alpine F1 Otmar Szafnauer. - Nie wiem nic na temat wstępnych ustaleń, jakie ma Piastri z McLarenem. Ciągle słyszę te same plotki. Piastri ma wobec nas zobowiązania kontraktowe, które my respektowaliśmy przez cały rok. Umowa jest ważna nawet do 2023 roku, z opcją przedłużenia na 2024 rok - powiedział Szafnauer, cytowany przez portal PlanetF1.com.

Rodzina Schumacherów wydała prawie 3 mln euro. "Nowe życie"