Fernando Alonso zmienia team. Oficjalnie. Hit transferowy w F1

Świat Formuły 1 jeszcze na dobre nie otrząsnął się po zaskakującej decyzji Sebastiana Vettela, który postanowił zakończyć po sezonie karierę, a już pojawiła się kolejna sensacyjna wiadomość.

Alonso za Vettela w Aston Martin

Aston Martin ogłosiło w poniedziałkowy poranek, że do zespołu w nowym cyklu dołączy Fernando Alonso. Tym samym można powiedzieć, że ekipa ta niezbyt długo szukała zastępstwa za Vettela.

"Cała firma jest bardzo podekscytowana tym, że Fernando wniesie do zespołu niesamowite doświadczenie, wspaniałe tempo i umiejętności wyścigowe. Rekrutacja niezwykłego talentu, takiego jak Fernando, jest wyraźnym oświadczeniem intencji organizacji, która zobowiązała się do stworzenia zwycięskiego zespołu Formuły 1" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu.

Wielu kibiców może być zaskoczonych nagłym zwrotem akcji, bo jeszcze niedawno Alonso powtarzał, że zostanie w Alpine. Podkreślał przy tym, że jego przyszłość wyjaśni się podczas przerwy wakacyjnej. I w zasadzie tak się stało.

Dlaczego zatem Alonso opuści swój aktualny team? Wiele wskazuje na to, że Francuzi zaoferowali Hiszpanowi ledwie roczny kontrakt z opcją przedłużenia na sezon 2024. 41-letniemu kierowcy zależało na co najmniej dwuletniej umowie i opcji przedłużenia jej na rok 2025. O tym jednak w Alpine nie było mowy.

"Obserwowałem, jak zespół systematycznie przyciąga wspaniałych ludzi ze zwycięskimi rodowodami i uświadomiłem sobie ogromne zaangażowanie w nowe obiekty i zasoby w Silverstone. Nikt w Formule 1 nie demonstruje dziś większej wizji i absolutnego zaangażowania w wygrywanie, a to sprawia, że jest to dla mnie naprawdę ekscytująca okazja" - powiedział po zakontraktowaniu Alonso, cytowany przez oficjalną stronę Aston Martin.

Głos w sprawie spektakularnego transferu zabrał też właściciel brytyjskiego zespołu. "Znałem i podziwiałem Fernando od wielu lat i zawsze było jasne, że jest on tak oddanym zwycięzcą jak ja. Postanowiłem zebrać najlepszych ludzi i rozwinąć odpowiednie zasoby i organizację, aby odnieść sukces w tym wysoce konkurencyjnym sporcie, a te plany nabierają teraz kształtu w Silverstone. Wydawało się zatem naturalne, że zaprosiliśmy Fernando do udziału w rozwoju zwycięskiego zespołu i bardzo szybko ustaliliśmy w naszych ostatnich rozmowach, że mamy te same ambicje i wartości, i logicznym i łatwym było potwierdzenie naszej chęci współpracy" - powiedział Lawrence Stroll.

Fernando Alonso to jeden z najlepszy kierowców Formuły 1 w historii. Jest dwukrotnym mistrz (2005, 2006) i trzykrotnym wicemistrz świata (2010, 2012, 2013). Dwukrotnie zwyciężał w 24-godzinnym, prestiżowym wyścigu Le Mans (2018, 2019).