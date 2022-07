Robert Kubica w bolidzie F1. Jest decyzja. Powtórka z zeszłego roku

Rywalizacja w Formule 1 przeniesie się w ten weekend na tor Hungaroring, gdzie kierowcy powalczą w Grand Prix Węgier. Będzie to już trzynasty etap w walce o mistrzostwo świata. Aktualnie na czele klasyfikacji jest kierowca teamu Red Bull Racing, Max Verstappen. Holender broni tytułu wywalczonego w zeszłym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atomowe okrążenia Lando Norrisa". Niesamowita końcówka wyścigu

Kubica ponownie za kierownicą bolidu, wystąpi w treningu przed Grand Prix Węgier

Jak poinformował na swoim Twitterze Alfa Romeo F1 Team ORLEN, w pierwszym treningu przed GP Węgier wystąpi Robert Kubica. Polak pojedzie w bolidzie najlepszego kierowcy zespołu i aktualnie dziewiątego zawodnika w walce o tytuł mistrza świata, Valtteriego Bottasa. Także w ubiegłym roku wystartował on w pierwszym treningu przez węgierskim wyścigiem, zajmując 18. pozycję. Będzie to trzeci występ polskiego kierowcy w tym sezonie. Wcześniej zaprezentował się on w treningach przed Grand Prix Hiszpanii oraz Francji. Kubica ostatni raz o punkty walczył w zeszłym roku, zajmując w Grand Prix Włoch 14. miejsce.

Sebastian Vettel ogłasza: To koniec. Legenda F1 wycofuje się

Dla Polaka jest to trzeci sezon w Alfa Romeo F1 Team ORLEN, jednak ma on na swoim koncie występy w tylko dwóch wyścigach w ubiegłym roku. Oprócz wspomnianego GP Włoch Kubica zaprezentował się również w GP Holandii, gdzie zajął 15. lokatę. Występ na torze w Hungaroring będzie miał dla niego szczególne znaczenie, bowiem właśnie tam w 2006 roku po raz pierwszy zawalczył o punkty jako kierowca BMW Sauber. Choć do mety dojechał na 7. lokacie, po starcie okazało się, że jego bolid był za lekki, przez co został zdyskwalifikowany.

"Wyścigowa twierdza" wypada z F1. "To byłoby niesprawiedliwe"