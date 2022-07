Sebastian Vettel ogłasza: To koniec. Legenda F1 wycofuje się

Sebastian Vettel to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych kierowców w historii Formuły 1. Niemiec aż czterokrotnie zostawał mistrzem świata, broniąc jeszcze barw zespołu Red Bull. Co więcej, udało mu się to osiągnąć w czterech kolejnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Robert Kubica ma jeszcze jakiekolwiek szanse w Formule 1?

Nico Rosberg o Ferrari: Nie wierzę. Czy oni postradali zmysły?

Legenda Formuły 1 zakończyła karierę. "Miałem zaszczyt pracować z wieloma fantastycznymi ludźmi"

35-latek po 15 latach rywalizacji w Formule 1 zdecydował się jednak zakończyć karierę: - Miałem zaszczyt pracować z wieloma fantastycznymi ludźmi w Formule 1 - powiedział w rozmowie z oficjalną stronę teamu Aston Martin.

Vettel dołączył do angielskiej drużyny w 2021 roku. Jego doświadczenie miało pomóc Astonowi w poprawie wyników i dobrym wejściem w nową erę techniczną F1. Celu tego nie udało się jednak spełnić: - W ciągu ostatnich dwóch lat byłem kierowcą zespołu Formuły 1 Aston Martin Aramco Cognizant i chociaż nasze wyniki nie były tak dobre, jak tego oczekiwaliśmy, to jest dla mnie jasne, że zespół będzie rywalizował na najwyższym poziomie w nadchodzących latach - dodał.

Niemiec zadebiutował w Formule 1 w 2007 roku podczas GP Stanów Zjednoczonych, zastępując Roberta Kubicę. Vettel był wtedy rezerwowym kierowcą BMW Sauber. Później dołączył on do Toro Rosso (2007-2008), gdzie udało mu się wygrać pierwszy wyścig w 2008 roku, podczas GP Włoch. Okres jego największych sukcesów przypada natomiast na rywalizacje w Red Bullu (2009-2014). Tam sięgnął po wszystkie tytuły mistrzowskie i raz był wicemistrzem świata (2009). Kolejne sukcesy udało mu się odnieść po przejściu do Ferrari (2015-2020). W latach 2017 i 2018 był wicemistrzem świata.

Jego ostatnie występy w barwach Ferrari nie były jednak udane. Ekipa z Maranello zaczęła stopniowo popadać w kryzys i oprócz utraty mocy w pojazdach, często współpraca pomiędzy doświadczonym Niemcem a utalentowanym Charlesem Leclerckiem nie układa się najlepiej. W 2019 roku doszło nawet do ich kolizji podczas wyścigu w Brazylii.

- Decyzja o wycofaniu się była bardzo trudna i spędziłem sporo czasu myśląc o niej. Pod koniec roku ogłoszę co dalej. Jest dla mnie teraz jasne, że jako ojciec będę spędzał więcej czasu z rodziną. Dziś nie chodzi jednak o pożegnanie, a o podziękowanie. Wszystkim - nie tylko fanom - bez których wsparcia nie byłoby tego sportu.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Wyścigowa twierdza" wypada z F1. "To byłoby niesprawiedliwe"

Vettel w ostatnim czasie zaangażował się również w walkę m.in. przeciw dyskryminacji w sporcie. Do tej pory łącznie wystąpił on natomiast w 289 wyścigach, w czasie których 53 razy wygrywał, startując 57 razy z pole position. 122 razy udało mu się za to znaleźć na podium.