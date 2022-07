Nieudany trening Kubicy we Francji. Alfa Romeo go przeprasza

Chińczyk Guanyu Zhou uległ poważnemu wypadkowi na początku Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Bolid kierowcy Alfy Romeo Racing Orlen przewrócił się i dachował po kontakcie z Georgem Russellem, szorując po żwirze. Ostatecznie Zhou nie stało się nic wielkiego dzięki systemowi Halo. Mimo to kibice rozważali, czy Robert Kubica może go zastąpić w trakcie Grand Prix Austrii. To rozwiązanie jednak wykluczył Frederic Vasseur, szef zespołu.

Nieudany trening Roberta Kubicy we Francji. Alfa Romeo przeprasza

Robert Kubica wziął udział w pierwszej sesji treningowej przed Grand Prix Francji, zastępując Fina Valtteriego Bottasa. Polski kierowca spędził więcej czasu w garażu, niż na torze Paul Ricard i łącznie przejechał tylko 19 okrążeń - mniej czasu na torze spędził tylko Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) oraz Mick Schumacher (Haas). Kubica ustanowił czas 1:36.332 i był szybszy tylko od Kanadyjczyka Nicholasa Latifiego z Williamsa.

- Wiemy, że to nie była łatwa sesja. Robert, dziękujemy za wykonaną pracę - przekazał Polakowi zespół.

Kierowca rezerwowy Alfy Romeo Racing Orlen ujawnił, że zespół sprawdzał wiele rzeczy podczas sesji i brakowało czasu na jazdę na torze. - Feeling w samochodzie nie był najłatwiejszy, ale skupialiśmy się na innych rzeczach. To nie była płynna sesja. Było bardzo ciepło - stwierdził. Jednocześnie Kubica zwrócił uwagę na to, że temperatura powietrza podczas sesji wynosiła 31 stopni Celsjusza, a toru - 60 stopni. - Zarządzanie oponami nie będzie łatwe, trzeba uważać nawet na pojedynczym okrążeniu. Opony prawie zawsze są najważniejszym czynnikiem w Formule 1 - dodał kierowca.

Najszybszym kierowcą w pierwszej sesji treningowej był Charles Leclerc z Ferrari, który wyprzedził Maxa Verstappena o 0,091 s. Kolejna okazja Kubicy do jazdy w bolidzie Alfy Romeo pojawi się bardzo szybko. Kierowca z Krakowa wystąpi 29 lipca podczas sesji treningowej na Hungaroringu przed Grand Prix Węgier.