Rośnie następca Roberta Kubicy. Życiowy sukces Polaka w Formule 4 na Imoli

Harmonogram zawodów składał się z trzech wyścigów. W pierwszym z nich Sztuka po siódmym okrążeniu musiał się wycofać. – Wyścig układał się po mojej myśli do momentu, gdy zbliżałem się do punktowanych miejsc. Niestety, w czasie walki o pozycję zostałem wypchnięty poza tor, przez co straciłem kilka miejsc. To przekreśliło moją szansę na top 10, dlatego, aby nie narażać samochodu na większe uszkodzenia, zespół podjął decyzję o wycofaniu się – stwierdził Polak, cytowany przez Onet.

W drugim zajął drugie miejsce, tuż za Irlandczykiem Alexandrem Dunne. W ostatnim Polak był pierwszy, atakując Australijczyka Jamesa Whartona.

- Ten wyścig dał mi mnóstwo doświadczeń! Zupełnie inaczej jedzie się w środku stawki, wśród innych zawodników, kiedy czasem ryzykuje się, żeby wyprzedzić innego kierowcę, a zupełnie inaczej na jej początku kiedy w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że może na wysokim miejscu dojechać na metę. Wtedy bardziej się kalkuluje, robi się wszystko, żeby na tej wysokiej pozycji rzeczywiście wyścig ukończyć - tłumaczył w rozmowie z Interią.

Zwycięstwo Polaka to pierwszy taki sukces w historii Formuły 4. Do tej pory żaden reprezentant naszego kraju nie stanął na podium tego wyścigu. W 2003 roku na poziomie dawnej Formula 3 Euro Series zwyciężał na torze Norisring Robert Kubica, zaś w 2012 roku w wyścigach Formuły 2 na torze Brands Hatch wygrywał Kevin Mirocha. Już słyszy się głosy, że Polak ma szansę zostać następca jedynego Polaka w F1 - Roberta Kubicy.

Prestiżowe zawody Formuły 4

Wyścigi Formuły 4 to prestiżowe zawody. W przeszłości występowały w nich takie osobistości jak Mick Schumacher czy Lance Stroll. Obecnie stawka zawodów jest bardzo wysoka, a to za sprawą potomków byłych rajdowców m.in. Charliego Wurza (syn Alexandra), Brazylijczyka Emmo Fittipaldiego Jr. (syn Emersona), a także juniorzy z programów m.in. Ferrari i Mercedesa.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Irlandczyk Dunne (43 pkt), tuż za nim plasuje się Brazylijczyk Rafael Camara, który zgromadził 29 pkt. Podium uzupełnia James Wharton z Austrlii - 27 pkt. Sztuka z 18 punktami zajmuje piąte miejsce.