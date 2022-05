Ferrari rozwścieczyło pozostałe zespoły F1. Ich zdaniem Włosi złamali przepisy

Jak co roku, firma Pirelli zaprasza zespoły Formuły 1 do testowania opon, które będą brane pod uwagę w kolejnym sezonie. Od 2022 roku kierowcy jeżdżą na 18-calowych niskoprofilowych oponach - do tej pory zespoły korzystały z 13-calowego ogumienia. Opony na nowy sezon testował już Robert Kubica, który jeździł bolidem Alfy Romeo na Imoli pod koniec kwietnia i łącznie przejechał sto okrążeń. W zeszłym tygodniu swoją turę testów opon miało Ferrari.

Zespoły podejrzewają Ferrari o złamanie zasad. Domagają się reakcji FIA

Ferrari w zeszłym tygodniu testowało 18-calowe opony na sezon 2023 na torze Imola. Nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niektóre zespoły zauważyły, że bolid Carlosa Sainza miał zupełnie inną specyfikacji podłogi od tej, którą w swoim samochodzie miał Charles Leclerc. Mimo że FIA dała zgodę Ferrari na testy, to m.in. McLaren domaga się przejrzystości w przepisach. - Słyszałem, że w bolidzie Sainza była starsza podłoga, może tak było. Jeśli tak jest, to niech FIA pokaże to zespołom i da nam pewność, że wszystko jest odpowiednio nadzorowane - powiedział Zak Brown, szef McLarena.

- My nie tak dawno mieliśmy sytuację z naruszeniem silnika, gdzie otrzymaliśmy całkiem sporą grzywnę. Wciąż nie wiemy, co wtedy zostało zrobione - dodaje Brown. - Ja nie wskazywałbym jeszcze winnych palcem, bo nie znam szczegółów i byłoby to niesprawiedliwe. Ale finalnie wszyscy oczekujemy przejrzystości. Musimy wiedzieć, czy coś jest nie tak, czy też jest wszystko w porządku - dodaje Laurent Rossi, dyrektor generalny Alpine.

W 2019 roku cały padok Formu造 1 był przeciwko Ferrari z powodu afery silnikowej. Zespół z Maranello zawarł ugodę z FIA, dzięki której nie musiał budować silnika od zera, a tym samym mogli tymczasowo zmniejszyć przepływ paliwa i dysponować dużo większą mocą, dzięki czemu byli bezkonkurencyjni na prostych.