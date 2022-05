Imprezowy szał przed Grand Prix Miami. F1 szuka nowych fanów

Grand Prix Miami oficjalnie weszło do kalendarza Formuły 1 w kwietniu zeszłego roku. Wyścig F1 na Florydzie wejdzie do kalendarza w tym roku i łącznie będzie w nim widnieć przez dziesięć sezonów. - Stany Zjednoczone to dla nas kluczowy rynek. Rozpoznawalność Formuły 1 stale tam rośnie, a organizacja drugiego wyścigu pomoże utrzymać ten trend - opowiadał wówczas Stefano Domenicali, szef F1. Zanim jednak wyścig na torze Miami International Autodrome się rozpocznie, kibiców czeka imprezowy szał.

Imprezowy szał przed ściganiem w Miami. Beckham wśród gości, Tiesto czy Snoop Dogg wśród artystów

Kierowcy Formuły 1 będą rywalizować na torze Miami International Autodrome w dniach 6-8 maja, ale w trakcie tego tygodnia kibice nie będą się nudzić. W środę 4 maja norweski DJ Kygo wystąpi na Hard Rock Stadium, a koncert będzie transmitowany w mediach społecznościowych Formuły 1. Wśród zaproszonych gości znajduje się m.in. David Beckham, LeBron James oraz Michael Jordan. Na scenie pojawią się także kierowcy oraz szefowie zespołów Formuły 1.

Wśród zaproszonych artystów znajduje się m.in. Travis Scott, Martin Garrix, Calvin Harris, David Guetta czy Snoop Dogg. Firma FTX, współpracująca z Mercedesem, nawiązała współpracę z Miami Beach, dzięki której fani będą mogli m.in. zobaczyć z bliska bolid zespołu, w którego barwach jeździ Lewis Hamilton oraz George Russell. Na imprezie organizowanej przez McLarena DJ-em będzie Paris Hilton, a poza kierowcami pojawią się producenci netfliksowego serialu "Drive to Survive".

Grand Prix Miami to piąta runda tego sezonu Formuły 1. Po czterech wyścigach liderem klasyfikacji generalnej jest Charles Leclerc z 86 punktami i ma 27 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem, kierowcą Red Bulla. Wyścig w Miami odbędzie się w niedzielę 8 maja o godzinie 21:30.