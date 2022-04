Syn Michaela Schumacher krytykowany. Nie dorasta legendzie ojca

Według wielu kibiców Mick Schumacher robi karierę głównie dzięki temu, że jego ojciec jest legendą Formuły 1. Prawda jest jednak taka, że syn siedmiokrotnego mistrza świata zdobył tytuły w F3 i F2, a to zaowocowało awansem do królowej motosportu w 2021 roku. Ferrari zapewniło mu miejsce w Haasie. Zdawało się, że to będzie dobre miejsce, żeby się "otrzaskać". Haas to był najgorszą ekipą, dysponował najsłabszym bolidem, a konkurentem Schumachera był Nikita Mazepin, przez niektórych uważany za najgorszego kierowcę w stawce.

Schumacher nie pasuje do F1? "Czekam na dobre momenty"

Nowy sezon przyniósł jednak sporo zmian. Na skutek zmian w przepisach pojazd Haasa nagle stał się konkurencyjny. Z kolei Mazepin wyleciał z zespołu po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zastąpił go Kevin Magnussen. I nie jest to dobra informacja dla Schumachera, bo teraz jest on porównywany nie do Rosjanina, ale do Duńczyka. I w tym porównaniu wypada bardzo blado.

Magnussen, mimo rocznego rozbratu z F1, w tym sezonie zdołał zdobyć już 15 punktów. Schumacher – ani jednego. Co gorsza, 23-letni syn legendy coraz częściej popełnia głupie błędy, które drogo kosztują jego zespół. Podczas kwalifikacji do Grand Prix Arabii Saudyjskiej w Dżuddzie z prędkością około 273 km/h wjechał w bandę. Bolid rozleciał się, a media informowały, że naprawa może kosztować krocie. A to spory problem, bo drużyny muszą przestrzegać limitu wydatków. Ze względu na brak części zapasowych Schumacher nie wystąpił w zawodach.

Z kolei w ubiegły weekend zaliczył dobry sprint kwalifikacyjny, ale w samym Grand Prix Emilii Romanii już na starcie popełnił spory błąd i wjechał w bolid Fernando Alonso. - To nie powinno się zdarzyć. Za późno zahamował i popełnił błąd. Jeśli na starcie tracisz kontrolę na bolidem dwa razy i kończysz przedostatni, to nie możesz tego nazwać dobrym wyścigiem – powiedział w rozmowie ze "Sky Sports" wujek Micka, Ralf Schumacher.

Schumacher przekonuje, że nie jest sfrustrowany swoimi wynikami. - Nie chodzi o frustrację. To jest do bani, ponieważ oczywiście chcę zdobywać punkty i walczyć z najlepszymi zawodnikami. Mieliśmy dzisiaj do tego samochód, ale kiedy coś zacznie się psuć, to jest jak lawina. Teraz czekam na dobre chwile – powiedział cytowany przez portal planetf1.com.

Jednak jeśli Niemiec nadal będzie popełniał takie błędy i nie będzie zdobywał punktów jak robi to Magnussen, to na pewno coraz częściej pojawiać się będą głosy, że nie pasuje do Formuły 1. Aktualnie Schumacher jest w trójce najgorszych kierowców. Oprócz niego zero punktów mają jeszcze Nicholas Latifi z Williamsa i Nico Hulkenberg z Astona Martina. Portal express.co.uk zwraca natomiast uwagę na inną, wstydliwą statystykę dla Schumachera. Chodzi o klasyfikację "destruktorów". Znajdują się w niej zawodnicy, którzy powodują kosztowne dla zespołu wypadki. Schumacher znajduje się na drugim miejscu w tym zestawieniu. Dziennikarze twierdzą, że jego kraksa w Arabii Saudyjskiej kosztowała zespół aż 1,8 miliona funtów. Więcej pieniędzy na naprawy bolidu musiał wydać jedynie Williams na skutek uszkodzeń, do jakich doprowadził Latifi. W tym momencie Mick nawet nie ma co się równać ze swoim legendarnym ojcem. Jeśli jednak dalej będzie popełniał tak proste błędy, to wkrótce może nawet stracić miejsce w F1.

