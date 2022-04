Aston Martin w F1 na sprzedaż. Miliarder chce zbić fortunę

Lawrence Stroll w 2018 roku przejął zespół Formuły 1 Force India. Zapłacił wówczas około 100 milionów funtów. Zmienił nazwę zespołu na Aston Martin, a jednym z kierowców uczynił swojego syna Lance'a. Cztery lata od tego momentu miliarder jest już znużony brakiem sukcesów, a przede wszystkim wyraźnego zarobku, dlatego też rozważa podobno sprzedaż zespołu.

Aston Martin zmieni właściciela? Lawrence Stroll chce się pozbyć zespołu

Przejąć ekipę Aston Martina może Audi. Niemiecki producent aut jest zainteresowany dołączeniem do świata Formuły 1 od 2026 roku. Audi chciało niedawno przejąć McLarena. Finalna oferta Niemców opiewała na 650 milionów euro. Została jednak zdecydowanie odrzucona. Jeśli Lawrence Stroll zdołałby sprzedać swoją ekipę za choćby połowę tej kwoty, zrobiłby bajeczny interes. Odzyskałby zainwestowane przed kilkoma laty pieniądze z nawiązką. Na temat potencjalnej transakcji wypowiedział się w rozmowie ze Sky Ralf Schumacher.

- W końcu Stroll to biznesmen, a ta inwestycja mu nie wyszła. Obecnie pojawia się spore zainteresowanie F1, jest dużo pozytywnego szumu. Dlatego Stroll może osiągnąć dobrą cenę przy próbie sprzedaży ekipy - stwierdził brat legendarnego Michaela Schumachera i były kierowca F1.

- Sukces w F1 wymaga czasu i cierpliwości. Najpierw trzeba zbudować zespół, a to wymaga czasu. Nie możemy zapominać, że Stroll jest po prostu inwestorem. Audi szuka okazji, by mieć własny zespół, więc to wszystko dobrze pasuje - dodał.

Za nami cztery wyścigi Formuły 1 w sezonie 2022. Liderem klasyfikacji kierowców jest Charles Leclerc z Ferrari. Kierowcy Aston Martina, czyli Sebastian Vettel, Lance Stroll, a także Nico Hulkenberg zajmują kolejno 14., 18. i 20. miejsce. W klasyfikacji konstruktorów zespół Lawrence'a Strolla zajmuje dziewiąte, przedostatnie miejsce.

