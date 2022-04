Robert Kubica znów może zasiąść za kierownicą bolidu F1. Szansa na Imoli

Robert Kubica ma bogate plany na 2022 rok. Kierowca pozostaje z Orlenem w Alfie Romeo Racing i wciąż będzie pełnił funkcję kierowcy rezerwowego. Dodatkowo Kubica związał się z włoskim zespołem Prema Racing, z którym rywalizuje w serii WEC, dzieląc samochód z Louisem Deletrazem oraz Lorenzo Colombo. - Z wyścigów aut jednomiejscowych wiemy, że zespół Prema jest niesamowicie konkurencyjny. Mam nadzieję na mocny początek sezonu - mówił Kubica po związaniu się z nowym zespołem. I pierwszy start dał spore nadzieje - polski kierowca z Premą zajął 4. miejsce w wyścigu 1000 mil Sebring.

Robert Kubica znów może zasiąść za kierownicą bolidu F1

Kubica ma aktualnie nieduże szanse na start w wyścigu Formuły 1 w barwach Alfa Romeo Racing Orlen. Polski kierowca musiałby liczyć, że Valtteri Bottas lub Guanyu Zhou nie będą mogli wystartować w jednym z wyścigów, a Kubica będzie aktualnie pełnił rolę kierowcy rezerwowego. Trzeba pamiętać, że Polak jest obecny tylko na 11 z 23 weekendów F1 - w pozostałych tę rolę pełni Antonio Giovinazzi.

Nie zmienia to jednak faktu, że Robert Kubica i tak będzie miał okazję, by jeździć bolidem Formuły 1. Polak ma zagwarantowany udział w kilku piątkowych treningach, podobnie jak w poprzednich latach. Tymczasem pojawiła się dodatkowa, niespodziewana możliwość, by Kubica wsiadł do bolidu Alfy Romeo C42.

Pirelli organizuje testy opon na przyszły sezon. Pierwsze z nich odbędą się w przyszłym tygodniu na Imoli, gdzie w najbliższy weekend odbędzie się wyścig Formuły 1. Alfa Romeo ma wziąć udział w testach we wtorek i w środę. W przeszłości w takich testach jeździł najczęściej właśnie Kubica, dlatego istnieje duża szansa, że Polak pojedzie w testach także i tym razem.