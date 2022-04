Mazepin mówi o rozstaniu z F1. "Dostałem e-maila, który miał pięć słów"

- Nie wyobrażałem sobie półtora miesiąca temu, że mój świat tak bardzo się zmieni. Nie sądzę, aby to był dobry moment na spekulacje o powrocie do Formuły 1. To, co powiem, będzie tylko czystą spekulacją - powiedział Nikita Mazepin w rozmowie z BBC.

