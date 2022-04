Audi może zostać partnerem zespołu Roberta Kubicy w Formule 1

Dotychczas Volkswagen nie był związany w żadnym stopniu z Formułą 1. Koncern współpracował jedynie z Red Bullem podczas rajdowych mistrzostw świata. Teraz sytuacja może ulec zmianie.

Rzecznik Volkswagena potwierdza. Trwają negocjacje odnośnie współpracy z Alfą Romego Racing Orlen

W czwartek odbyło się posiedzenie rady nadzorczej grupy Volkswagen, na którym dyskutowano o potencjalnym dołączeniu koncernu do rywalizacji w Formule 1. Jak powiedział rzecznik prasowy, Audi i Porsche prowadziły już negocjacje odnośnie współpracy w Formule 1 z konkretnymi zespołami.

Według agencji Reutera pierwotnie Audi miałoby rozpocząć współpracę z McLarenem, a Porsche z Red Bullem. Z informacji przekazywanych przez agencję w grę wchodzą ponoć także duże pieniądze. Audi jest w stanie zaoferować za partnerstwo 500 milionów euro, jednak firma Woking, do której należy McLaren, podbija stawkę nawet do 650 milionów. W tej sytuacji Audi ma rozważać współpracę z Alfą Romeo Racing Orlen, zespołem Roberta Kubicy.

Zmiany w Formule 1 dopiero w 2026 roku

Choć póki co nie ma żadnych konkretów odnośnie wejścia Volkswagena do rywalizacji w Formule 1, to koncern potwierdza spekulacje. Zwłaszcza że już od jakiegoś czasu przedstawiciele firmy dyskutują na różnych spotkaniach między innymi o silnikach oraz zmianach, które mają nastąpić w F1 od 2026 roku.

"Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, ponieważ obecnie znajdujemy się w końcowej fazie oceny. W tym momencie nowe regulacje na rok 2026 i kolejne lata nie są jeszcze ustalone. Określą one daleko idące zmiany, które mają uczynić ten sport bardziej zrównoważonym, co jest warunkiem wstępnym ewentualnego wejścia Audi do F1" - czytamy w oficjalnym komunikacje Volkswagena.

Obecnie mówi się o tym, że Volkswagen wejdzie do świata Formuły 1 za kilka lat, a może nawet dopiero w 2026 roku, kiedy to w życie wejdą wszystkie rozważane aktualnie zmiany. O tym czy Audi rozpocznie współpracę z Robertem Kubicą i jego kolegami przekonamy się pewnie w najbliższych kilkunastu miesiącach.