Szczere wyznanie Lewisa Hamiltona. "Zmagałem się z problemami"

Lewis Hamilton wielokrotnie udowadniał, że ma w sobie ogromne pokłady empatii. Brytyjczyk regularnie angażuje się w kampanie antydyskryminacyjne. Szczególnie te dotyczące osób czarnoskórych czy społeczności LGBT. Wielokrotnie zabierał także głos na temat problemów mentalnych i depresji. Otwarcie wspierał m.in. tenisistkę Naomi Osakę, która podczas zeszłorocznego Roland Garros opowiedziała o załamaniu nerwowym.

Siedmiokrotny mistrz świata ma za sobą trudne chwile związane z przegranym mistrzostwem Formuły 1. Hamilton mocno przeżył utratę tytułu na rzecz Maxa Verstappena i zimą był już bliski podjęcia decyzji o zakończeniu kariery. Ostatecznie do tego nie doszło i Brytyjczyk przystąpił do rywalizacji w tym roku. Jednak jej początek jest dla całego Mercedesa bardzo nieudany.

Hamilton mówi o własnych problemach i apeluje do fanów. "Wiedz, że nie jesteś sam"

Dopiero niepowodzenia w nowym sezonie skłoniły Hamiltona do szczerego wyznania na temat zdrowia psychicznego. - To był tak trudny rok z tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Trudno w niektóre dni pozostać pozytywnie nastawionym. Zmagałem się przez długi czas z problemami mentalnymi, emocjonalnymi. To ciągły wysiłek, aby iść dalej i pokonywać takie trudności. Jednak musimy walczyć, mamy tak wiele do zrobienia i osiągnięcia - napisał Hamilton na Instagramie.

- Piszę to, aby ci powiedzieć, że możesz czuć się gorzej, masz do tego prawo. Po prostu wiedz, że nie jesteś sam i razem przez to przejdziemy! Przyjaciel przypomniał mi, że jesteśmy potężni i możemy zrobić wszystko, czego tylko pragniemy. Pamiętaj, aby dziękować za każdy dzień życia i wykorzystywać go do tego, by się podnosić - dodał Brytyjczyk.

Lewis Hamilton w obecnym sezonie zajął trzecie miejsce w Grand Prix Bahrajnu i dopiero 10. w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jego występ w Dżuddzie pokazał, jak ogromne problemy z bolidem ma Mercedes. W końcu Brytyjczyk po raz pierwszy od 2017 roku odpadł z kwalifikacji już na etapie Q1.