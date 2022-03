Miliarder z Formuły 1 "wrzuca pieniądze do ognia". "Nie wie, co robi"

Przed laty rezultaty osiągane przez zespół Force India robiły wrażenie w całym padoku F1. W sezonie 2016 oraz 2017 ekipa zajmowała czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów, wyprzedzając legendarnych producentów, takich jak chociażby Williams czy McLaren. Jednak problemy finansowe oraz prawne ówczesnego właściciela zmusiły ekipę do znalezienia nowego inwestora. Wtedy to z odsieczą przybył Lawrence Stroll, który widząc potencjał zespołu postanowił zainwestować 90 milionów funtów i wraz z ekipą pomóc synowi w sięgnięciu po mistrzostwo świata F1. Kanadyjczyk zmienił również nazwę ekipy z Force India na Aston Martin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atomowe okrążenia Lando Norrisa". Niesamowita końcówka wyścigu

Lawrence Stroll przyczyną kłopotów brytyjskiego zespołu

Pojawienie się kanadyjskiego miliardera w Aston Martinie zamiast lawiny sukcesów, skutkowało pasmem nieszczęść. Ekipa zaczęła osiągać coraz gorsze wyniki. Jako głównego winowajcę tej sytuacji biznesmen upatrywał w FIA, która radykalnie zmieniła przepisy, uderzając we współpracujące ze sobą zespoły Mercedesa oraz Aston Martina. Dodatkowo zacieśnienie relacji z niemieckim zespołem przypadło w złym czasie, kiedy ekipa Toto Wolffa przestała odgrywać już tak dominującą rolę w Formule 1.

Lewis Hamilton załamany. Tak zareagował po wyścigu [WIDEO]

Jednak wydaje się, że wina słabych wyników zespołu Kanadyjczyka leży po innej stronie. W rozmowie ze Sport1 były dyrektor ekipy Force India, Colin Kolles przyznał, że przyczyną niepowodzeń zespołu jest Lawrence Stroll, który zbyt mocno ingeruje w funkcjonowanie zespołu.

- To nie zadziała. Czemu? Zespół ma właściciela, który myśli, że jest szefem ekipy. On wie najlepiej wszystko i stawia swojego syna w centrum zainteresowania. To dla mnie całkowicie niewłaściwe podejście - podkreślił Kolles, dodając: - Jeśli weźmiesz milion w dowolnej walucie i wrzucisz do ognia, to po prostu je spalisz. Tak to działa w F1, jeśli nie wiesz, co robisz. Właśnie to widzimy na przykładzie Aston Martina - zakończył.

Konkretna deklaracja Fernando Alonso. "Nigdy nie czułem, że to jest wada"

Takie zachowanie Lawrenca Strolla potwierdza również styczniowa rezygnacja z funkcji dyrektora zespołu Aston Martin, Otmara Szafnauera. W jednym z wywiadów Amerykanin stwierdził: - Mój przyjaciel powiedział mi kiedyś, że Kościół ma jednego papieża. Gdy masz dwóch papieży, to coś jest nie tak. Tak nie da się rządzić.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Aston Martin spada w klasyfikacji generalnej

Jak na razie sezon 2022 nie układa się po myśli zespołu Lawrenca Strolla. Zarówno w Bahrajnie, jak i w Arabii Saudyjskiej ekipa nie zdobyła ani jednego punktu. Pod nieobecność zakażonego koronawirusem Sebastiana Vettela, Lance Stroll zajmował kolejno dwunaste i trzynaste miejsce na mecie. Następna runda odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia na torze w Australii.