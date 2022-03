Verstappen grzmiał: "To niesprawiedliwe!". Kapitalna walka z Leclerkiem o zwycięstwo

Na początek weekendu w Dżuddzie kierowcy debatowali z zarządem F1, czy wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej w ogóle powinien się odbyć. Wszystko za sprawą ataku rakietowego na jeden z budynków firmy Aramco, znajdujący się dziesięć kilometrów od toru.

"Formuła 1 skompromitowała się decyzją o kontynuacji rywalizacji kierowców w Arabii Saudyjskiej. Jak jednak podkreślał Max Verstappen, jest ku temu aż "90 milionów dolarów powodów". Co więcej, kierowcy zostali postawieni przed wyborem między ściganiem a aresztem. I to powinien być definitywny koniec związków F1 z Arabią Saudyjską na kolejne lata" - pisał dziennikarz Sport.pl Karol Górka.

Wielki pech Pereza, bratobójcza walka kierowców Alpine

Ale już skoro doszło do wyścigu, to naprawdę warto było go oglądać, bo działo się i to do samej mety! Ze startu najlepiej wystartował zwycięzca kwalifikacji Sergio Perez. Meksykanin z Red Bulla jednak w trakcie wyścigu miał ogromnego pecha. Na 16. okrążeniu Perez jako pierwszy z czołówki zjechał do pit lane, ale już na kolejnym wypadek Nicholasa Latifiego z Williamsa sprawił, że na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa i kierowca z Meksyku pozostał na czwartym miejscu. Na prowadzenie wysunął się zwycięzca z Bahrajnu Charles Leclerc z Ferrari, a ścigał go Max Verstappen. Podium uzupełniał inny kierowca Ferrari - Carlos Sainz

Początkowy etap rywalizacji stał jednak pod znakiem pojedynków dwóch kierowców Alpine - Fernando Alonso i Estebana Ocona o szóste miejsce. Po starcie wyżej był Francuz, ale Hiszpan wydawał się być zdecydowanie szybszy, przez co atakował pozycję swojego kolegi. Alonso zdołał go wyprzedzić, Ocon później starał się go kontratakować, aż po kilku okrążeniach zainterweniował ich zespół, gdyż tracili oni dystans do piątego George'a Russella (Mercedes), a także przewagę nad Kevinem Magnussenem z Haasa i Valtterim Bottasem z Alfy Romeo.

Koniec końców, choć po wyścigu obaj kierowcy byli zadowoleni z tego pojedynku, to Alonso wyścigu przez awarię samochodu w ogóle nie ukończył i to Ocon zajął szóste miejsce, choć wcześniej zasadzali się na nie wspomniani Magnussen i Bottas. Oprócz Alonso i Latifiego, do mety nie dojechali Alex Albon z Williamsa i Daniel Ricciardo z McLarena, a Yuki Tsunoda z Alfy Romeo z powodu problemów technicznych w ogóle nie wystartował.

Kapitalna walka Verstappena i Leclerca. Mistrz świata pokazał klasę

Epicka batalia o zwycięstwo Leclerca z Verstappenem zasługuje na oddzielny rozdział. Trwała ona ponad 30 okrążeń, w trakcie których różnica pomiędzy oboma kierowcami była minimalna. Na 43. okrążeniu (z 50) Verstappen wyprzedził rywala w pierwszej z dwóch stref DRS, ale na drugiej Leclerc kapitalnie mu się odgryzł i odzyskał prowadzenie.

Holenderski mistrz świata irytował się tym, że nie może wysunąć się na pierwsze miejsce. Informował swój zespół m.in. że Leclerc w trakcie jazdy przekracza linię alei serwisowej (choć to nie jest karalne), aż w Red Bullu zdecydowano się go uciszyć. "Uspokój się i daj nam robić naszą robotę. Nie wychylaj się" - usłyszał w końcu Holender.

Na trzy okrążenia przed metą Verstappen rozegrał to już koncertowo, na pierwszej strefie DRS starał się utrzymać minimalną stratę do Leclerca, by na drugiej efektownie go wyprzedzić i nie dać szans na skuteczną kontrę. Leclerc naciskał do końca, Verstappen się denerwował i krzyczał przez radio w samej końcówce: "jak on się zbliżył? To niesprawiedliwe". Dziwił się, że Leclerc go podgonił, gdy na torze była żółta flaga.

Ostatecznie to mistrz świata po wspaniałym wyścigu wygrał GP Arabii Saudyjskiej. Na mecie wyprzedził kierowcę Ferrari o zaledwie pół sekundy. Trzeci był Hiszpan Carlos Sainz z Ferrari, czwarty Sergio Perez z Red Bulla.

- To była pełna szacunku i zacięta walka o zwycięstwo. Ferrari były od nas szybsze na zakrętach, ale my zyskiwaliśmy na prostej. Nie było łatwo wyprzedzić Leclerca - nie ukrywał Verstappen. - Miałem dużo zabawy, ale to nie wystarczyło. Ogólnie była to trudna, ale uczciwa bitwa. Wszystkie wyścigi powinny tak wyglądać - mówił z kolei Charles Leclerc.

Po raz kolejny w walce o zwycięstwo i czołowe miejsca nie liczył się Mercedes, który w Bahrajnie wykorzystał problemy techniczne Red Bulla. George Russell zakończył wyścig na piątym, a Lewis Hamilton dopiero na dziesięciu miejscu.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Charles Leclerc, który w dwóch pierwszych wyścigach (w Arabii miał też najszybsze okrążenie) zdobył 45 punktów na 52 możliwe. Drugi jest jego kolega z teamu Carlos Sainz - 33 punkty, a trzeci z 25 punktami jest broniący tytułu Max Verstappen. Lewis Hamilton z 16 punktami zajmuje piąte miejsce.

Kolejny wyścig Formuły 1 odbędzie się 10 kwietnia w Australii, na torze w Melbourne.