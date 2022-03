F1. Wyścig w cieniu strachu. Gdzie i kiedy oglądać GP Arabii Saudyjskiej? [TRANSMISJA TV, ONLINE]

Już od początku weekendu runda w Arabii Saudyjskiej stała pod znakiem zapytania. W piątek, w trakcie treningu F1 doszło do potężnej eksplozji kilkanaście kilometrów od toru. Był to atak rakietowy bojowników Huti na placówkę naftowej firmy Aramco. W oddali unosiły się ogromne kłęby dymu, a dziennikarze narzekali na zapach spalenizny docierający nad obiekt F1. W związku z niebezpieczeństwem w pobliżu toru późnym wieczorem odbyło się spotkanie zawodników z szefostwem "królowej motorsportu".

REKLAMA

Zobacz wideo "Atomowe okrążenia Lando Norrisa". Niesamowita końcówka wyścigu

F1. GP Arabii Saudyjskiej. Pieniądze znów górą. Kolejna kontrowersyjna decyzja FIA

Podczas rozmów niektórzy kierowcy jawnie sprzeciwiali się kontynuowaniu weekendu. Jednak ostatecznie podjęto decyzję o przeprowadzeniu wyścigu zgodnie z pierwotnym planem. Jak określił Max Verstappen, FIA ma "90 milionów dolarów powodów" żeby nie rezygnować z rundy w Arabii Saudyjskiej. Odwołanie wyścigu byłoby zbyt kosztownym przedsięwzięciem dla władz F1. Co więcej, zawodników postawiono przed wyborem: ściganie lub areszt, o czym pisaliśmy już wcześniej. To kolejna kuriozalna decyzja władz F1 w ostatnich latach.

Jest decyzja ws. GP Arabii Saudyjskiej po ataku rakietowym. Długie nocne rozmowy

F1. GP Arabii Saudyjskiej. Zaskoczenie w kwalifikacjach

W sobotę doszło do ogromnej sensacji. Podczas kwalifikacji do niedzielnego wyścigu, już po Q1 z dalszej rywalizacji odpadł Lewis Hamilton. To pierwsza taka sytuacja od 2009 roku, kiedy Brytyjczyk bez awarii samochodu, żółtych flag czy wypadku nie przechodzi do drugiej części kwalifikacji. Kierowca Mercedesa wystartuje dopiero z 16. pola. Z kolei pozostałe dwie odsłony sobotnich zmagań odbyły się już bez większych niespodzianek. Na czele do wyścigu ustawi się Sergio Perez, przed duetem Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz. Obrońca tytułu, Max Verstappen wystartuje z 4. pola.

Szalone kwalifikacje F1. Katastrofa Hamiltona i wielki "dzwon" Schumachera [WIDEO]

Tydzień temu, w Bahrajnie, dość niespodziewanie pierwsze dwa miejsca należały do kierowców Ferrari. Charles Leclerc przekroczył linię mety przed Carlosem Sainzem oraz Lewisem Hamiltonem. O ogromnym pechu podczas inauguracyjnego wyścigu może mówić za to team Red Bulla. Zarówno Max Verstappen, jak i Sergio Perez, jadący odpowiednio na trzeciej i czwartej pozycji, musieli wycofać się z końcowej fazy rywalizacji po awariach bolidów.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

F1. GP Arabii Saudyjskiej. Gdzie i kiedy oglądać wyścig? Transmisja TV, stream online

Druga runda sezonu odbędzie się w niedzielę, 27 marca o godzinie 19 czasu polskiego. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.