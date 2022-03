Nagle kibice podczas treningu przed GP F1 zobaczyli kłęby dymu. To był atak rakietowy

Już w niedzielę królowa motorsportu zawita do Arabii Saudyjskiej. A właściwie to już zawitała, bo na torze w Dżuddzie treningi trwają od piątku. I wiele wskazuje, że szybko o nich nie zapomnimy. Dlaczego?

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek dorównała siostrom Williams. Wielka przemiana

Największa rewolucja w F1 stała się faktem. Kibice dostali to, na co czekali

Nagle kibice zebrani na trybunach zobaczyli w oddali gęsty, czarny dym. To efekt eksplozji, do jakiej doszło zaledwie kilkanaście kilometrów od toru Jeddah Corniche Circuit. W sąsiadującym z Arabią Saudyjską Jemenie od wielu lat trwa wojna domowa, gdzie bojownicy Huti walczą z siłami rządowymi. W konflikt zamieszana też jest Arabia Saudyjska, która ruch Huti uważa za organizację terrorystyczną. I to właśnie z powodu zaangażowania w wojnę Arabii Saudyjskiej, jemeńscy szyici atakują cele na jej terytorium. W piątek Huti wystrzelili rakietę w budynek nieopodal toru. Zaatakowanym obiektem okazała się placówka Aramco, największego eksportera ropy naftowej na świecie.

Władze Arabii Saudyjskiej nie poinformowały, czy w wyniku ataku, były jakieś ofiary.

Całe sytuacja nie zmieniła jednak planów organizatorów, bo treningi odbyły się normalnie. Najszybszy okazał się Charles Leclerc. Kierowca Ferrari znalazł się o zaledwie 0,1 s przed Maxem Verstappenem. Niespodzianką było trzecie miejsce Valtteriego Bottasa. Czwarty był Carlos Sainz. Kierowca Ferrari wyprzedził Pierre Gasly'ego.

Wyścig już w niedzielę o 19:00.

Tego jeszcze nie było. Władze Formuły 1 mają szokujący pomysł. "To możliwe"

Aktualny sezon Formuły 1 jest wyjątkowy z wielu powodów. M.in. z powodu wprowadzonej rewolucji w przepisach, a także najbardziej rozbudowanego kalendarza w historii. Ale jak się okazuje, to jeszcze nie koniec, bo kalendarz może liczyć nawet 30 wyścigów w sezonie! Więcej przeczytacie w tekście Karola Górki, dziennikarza Sport.pl.