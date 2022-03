Kolejny sukces Ferrari u początku sezonu. Tym razem w negocjacjach

To był wymarzony początek sezonu dla Ferrari. Zespół z Maranello zajął dwa pierwsze miejsca w Grand Prix Bahrajnu - Charles Leclerc wygrał wyścig, natomiast Carlos Sainz skorzystał z problemów Maxa Verstappena z bolidem i doprowadził do dubletu Ferrari. To była pierwsza wygrana włoskiego zespołu od 2019 roku i Grand Prix Singapuru - wtedy Sebastian Vettel dojechał przed Charlesem Leclerkiem oraz Maxem Verstappenem.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Carlos Sainz podpisze nową umowę z Ferrari. "Bardzo blisko"

Carlos Sainz rozmawiał z dziennikarzami po zajęciu drugiego miejsca w Grand Prix Bahrajnu. Hiszpan zdradził, że jest blisko podpisania nowej umowy z Ferrari. - Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Prawie to mamy - mówił wówczas Sainz. Słowa kierowcy potwierdził Mattia Binotto, szef włoskiego zespołu. - Udało nam się dojść do porozumienia. Teraz musimy przelać to na papier - skwitował Binotto. Obecna umowa Carlosa Sainza z Ferrari jest ważna do końca 2022 roku.

Ferrari ogłosiło współpracę z Carlosem Sainzem 14 maja 2020 roku, tym samym zapewniając sobie godnego następcę Sebastiana Vettela. Ferrari wówczas znajdowało się w sporym kryzysie, co wywołało zdziwienie u ekspertów, ale też byłych kierowców Formuły 1. - Sainz zbliża się do swojej szczytowej formy. Nie potrafię sobie wyobrazić kogokolwiek, to nie byłby zadowolony z kontraktu z Ferrari. Mimo to on może być pierwszym. McLaren może być za rok w czołówce, a Sainz nie będzie już miał tej posady - mówił Robert Doornbos, były kierowca Red Bulla.

Carlos Sainz zdobył 164,5 pkt w poprzednim sezonie Formuły 1 w barwach Ferrari i zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej F1. Hiszpan wtedy zdobył pięć punktów więcej od Charlesa Leclerca, a teraz może z nim walczyć o mistrzostwo świata w 2022 roku. Kolejny wyścig odbędzie się w weekend 25-27 marca w Arabii Saudyjskiej. W zeszłym roku Carlos Sainz zajął tam ósme miejsce, a zwycięzcą okazał się Lewis Hamilton.