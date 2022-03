Znana przyczyna koszmaru Red Bulla w GP Bahrajnu. "To nie powinno się wydarzyć"

Pierwsze Grand Prix w tym sezonie Formuły 1 padło łupem Ferrari. Charles Leclerc wygrał trzeci wyścig w karierze, a na podium znalazł się Carlos Sainz oraz Lewis Hamilton. W kwalifikacjach Leclerc był szybszy od Maxa Verstappena i zespołowego kolegi z Hiszpanii. Wyścig był jednak klęską Red Bulla, który nie zdobył żadnych punktów, a Verstappen oraz Sergio Perez nie ukończyli wyścigu. Takiego początku sezonu zeszłoroczny mistrz świata absolutnie się nie spodziewał.

Max Verstappen wściekły po nieukończeniu wyścigu. "Nie powinno się wydarzyć"

Red Bull Racing poinformował po wyścigu, że powodem awarii w obu bolidach najprawdopodobniej była zepsuta pompa paliwowa. Max Verstappen długo utrzymywał się za Charlesem Leclerkiem, natomiast Sergio Perez znajdował się na czwartym miejscu, tuż przed Lewisem Hamiltonem. Ostatecznie zarówno Holender, jak i Meksykanin nie ukończyli ścigania w Bahrajnie. - Straciliśmy sporo punktów, nie jest to dobra sytuacja. Jedno nieskończone Grand Prix to nie koniec świata, ale wolałbym mieć 18 punktów - powiedział Verstappen.

Mistrz świata skrytykował postawę Red Bulla i odniósł się też do problemów z układem kierowniczym. - Na tym poziomie to nie powinno się wydarzyć. Nie wiem, co działo się z układem kierowniczym. W pełni tego nie rozumiemy. Czułem, że im szybciej jadę, tym większe jest opóźnienie na moje ruchy - dodał Holender. Verstappen nie był też zadowolony z restartu po samochodzie bezpieczeństwa. - Naciskałem gaz, a nie było reakcji. Mieliśmy mnóstwo problemów, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić. To był bardzo zły restart - skwitował kierowca Red Bulla.

W zeszłym sezonie zwycięzcą Grand Prix Bahrajnu był Lewis Hamilton, który znalazł się przed Maxem Verstappenem oraz Valtterim Bottasem. Sergio Perez wówczas zajął piąte miejsce i przed nim znalazł się też Lando Norris. Kolejny wyścig Formuły 1 odbędzie się w weekend 25-27 marca w Arabii Saudyjskiej.