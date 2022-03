Sensacyjne wyniki kwalifikacji F1! Mercedes przegrał z najgorszym zespołem zeszłego sezonu

Na torze Sakhir w Bahrajnie od początku wiadomo było, że bolid Ferrari jest gotowy na świetny występ w kwalifikacjach. Ale czy aż taki?

Znakomita forma Ferrari. Pierwsza taka sytuacja od 15 lat

Charles Leclerc zgarnął pole position z czasem 1:30,558, a jego zespołowy kolega Carlos Sainz był trzeci ze stratą 0,129 sekundy. Pierwszą trójkę dopełnił drugi mistrz świata z 2021 roku, Max Verstappen z Red Bulla, który do Leclerca stracił 0,123 sekundy.

Dla Ferrari to pierwsze tak dobre kwalifikacje od Grand Prix Japonii 2019, kiedy na dwóch pierwszych polach startowych znaleźli się jeżdżący wówczas dla Ferrari Sebastian Vettel i wspomniany Leclerc. To także pierwszy przypadek od 15 lat, kiedy samochód Ferrari ustawi się na pierwszym polu startowym przed inauguracyjnym wyścigiem sezonu. W 2007 roku w Australii pole position zdobył wówczas Kimi Raikkonen.

Dużo ciekawego dzieje się także w dalszej części stawki. Tych, którzy nie śledzili wyników treningów w Bahrajnie może dziwić piąte miejsce wicemistrza świata Lewisa Hamiltona i dopiero dziewiąta jego kolegi z Mercedesa, George'a Russella. Co ciekawe, tego drugiego wyprzedził zarówno były kolega Hamiltona z Mercedesa, Valtteri Bottas, który przed sezonem przyszedł do teoretycznie słabszego zespołu Alfy Romeo i w sobotę był szósty, a także jadący w najgorszym bolidzie zeszłego sezonu zespołu Haas, Kevin Magnussen, który zakończył sesję na siódmej pozycji. Za to jego zespołowy kolega, Mick Schumacher, zajął dwunaste miejsce i zaliczył najlepszy wynik w historii startów w F1.

Mercedes od początku weekendu twierdził jednak, że nie będzie w stanie walczyć o czołowe pozycje i to wydaje się sprawdzać. Przypomnijmy, że przyczyną tak dużego wymieszania stawki w F1 są rewolucyjne zmiany wprowadzone w tym sezonie. "Jak twierdzą władze F1, to prawdopodobnie największa zmiana przepisów w historii, czyli od 1950 r., gdy odbył się pierwszy wyścig. Ale jej cel jest banalnie prosty: stworzyć lepsze warunki do ścigania, a w zamian - przyciągnąć jeszcze większą publikę" - pisał o nich dziennikarz Sport.pl, Karol Górka.

Początek niedzielnego wyścigu w Bahrajnie zaplanowano na godzinę 16:00 czasu polskiego.