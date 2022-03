Lewis Hamilton zmienia nazwisko. Ma ku temu bardzo ważny powód

Nowy sezon Formuły 1 zacznie się w weekend 18-20 marca w Bahrajnie. Max Verstappen będzie bronił mistrzowskiego tytułu, który zdobył po walce z Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk przejechał 187 okrążeń podczas zimowych testów w Bahrajnie, ale nie był zadowolony z formy Mercedesa. - Nie jesteśmy teraz najszybsi, najlepiej wygląda Ferrari. Nie jesteśmy na szczycie. W tym bolidzie jest potencjał, może uda nam się go wydobyć - mówił Hamilton.

Lewis Hamilton wyróżni swoją matkę. Przyjmie jej nazwisko. "Oddam szacunek"

Lewis Hamilton pojawił się na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju. Brytyjczyk postanowił zaskoczyć dziennikarzy i ogłosił, że zamierza zmienić nazwisko. - Nikt z was nie wie, że moja mama ma nazwisko Larbalestier. Planuję dodać jej nazwisko do mojego, żeby oddać jej szacunek. Nie rozumiem tego, że gdy ludzie biorą ślub, to kobieta traci swoje nazwisko. A moja mama chce, aby jej nazwisko funkcjonowało obok członu Hamilton - powiedział.

Siedmiokrotny mistrz świata nie ma jednak pewności, kiedy oficjalnie dojdzie do zmiany nazwiska. - Mam nadzieję, że wkrótce. Nie wiem, czy będę miał je zmienione już na najbliższy wyścig, ale pracujemy nad tym - dodał Hamilton. Carmen Larbalestier to biologiczna matka Lewisa Hamiltona, która rozstała się z ojcem Anthonym dwa lata po jego narodzinach. Lewisem głównie opiekował się jego ojciec, który zapewnił mu wsparcie McLarena na początku kariery i finansował jego starty w zawodach kartingowych.

Lewis Hamilton stanie przed szansą, aby w tym sezonie zdobyć ósmy tytuł mistrza świata i wyprzedzić Michaela Schumachera pod względem zdobytych tytułów. - Pobicie tego rekordu byłoby oszałamiające. Ten sukces znaczyłby wiele dla mojej rodziny - skwitował Hamilton. Brytyjczyk wygrywał tytuły w Formule 1 w 2008 roku, latach 2014-2015 i 2017-2020.