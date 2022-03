Rosjanie chcą stworzyć własną Formułę 1. "Najlepszy czas"

Od kilkunastu dni trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Wojna wpłynęła m.in. na świat sportu, co odbiło się na Formule 1. Władze F1 postanowiły zerwać współpracę z Rosją pod kątem organizacji Grand Prix zarówno w Soczi, jak i Sankt Petersburgu. Dodatkowo 5 marca Nikita Mazepin przestał być kierowcą Haasa, a zespół zerwał umowę z firmą Uralkali, której właścicielem jest Dmitrij Mazepin, rosyjski oligarcha, współpracujący z Władimirem Putinem.

Siergiej Sirotkin zabrał głos po sankcjach na Rosję w kontekście zerwania współpracy z Formułą 1. Były kierowca Williamsa uważa, że to dobry moment dla jego kraju, aby stworzyć własne serie wyścigowe. - Każdą sytuację możemy obrócić na swoją korzyść, to powinno pobudzić nas do popularyzacji sportów motorowych w Rosji i tworzenia własnych serii wyścigowych. Jestem pewien, że to najlepszy czas. Ja nie wpadam w panikę i zachęcam do tego, żeby nie ulegać pod wpływem impulsywnych lub pochopnych decyzji - napisał Rosjanin na Telegramie.

Były kierowca Formuły 1 nie ukrywał swojego rozczarowania w związku z decyzją władz królowej sportów motorowych. - Jestem rozczarowany, że sytuacja polityczna na świecie tak odbija się na sporcie i innych dziedzinach, które nie mają z polityką nic wspólnego. To szczególnie smutne dla młodych kierowców, którzy mają przed sobą wielką przyszłość i perspektywę ciekawej kariery, która teraz jest nieco zaburzona. To naprawdę nieprzyjemne i ciężko uświadomić sobie, że coś takiego jest możliwe w XXI wieku - dodaje Sirotkin.

Siergiej Sirotkin był kierowcą Williamsa w sezonie 2018. Sportowiec jest finansowany przez SMP Racing, firmę utrzymywaną przez Borisa Rotenberga, jednego z rosyjskich oligarchów. Wówczas Rosjanin zaoferował Wiliamsowi 15 milionów euro za sezon, czym przebił ofertę Roberta Kubicy. Sirotkin pełnił też funkcję kierowcy rezerwowego Renault w 2020 roku.