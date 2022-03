Max Verstappen podpisał kontrakt. "Najdłuższa umowa w historii"

24-letni Max Verstappen w sezonie 2021/2022 po pasjonującym ostatnim wyścigu, który rozstrzygnął się dopiero na ostatnim okrążeniu, zdobył mistrzostwo świata. Zdetronizował siedmiokrotnego mistrza świata, Brytyjczyka Lewisa Hamiltona.

Rekordowa umowa mistrza świata

Teraz Max Verstappen zdecydował się co do swojej przyszłości w Formule 1. Podpisał nowy kontrakt z Red Bullem. Będzie on obowiązywał aż do 2028 roku. W efekcie stał się bohaterem najdłuższego terminowego zobowiązania wśród kierowców F1. Poprzedni raz Holender przedłużał kontrakt w 2020 roku.

- To była w sumie łatwa decyzja. Kocham ten zespół, a zeszły rok był po prostu niesamowity. Naszym celem, od kiedy zebraliśmy się razem w 2016 roku, było zdobycie mistrzostwa i to się nam udało, więc teraz chodzi o to, by nadal być numerem jeden na dłuższą metę - powiedział Verstappen.

- Naszym bezpośrednim celem jest utrzymanie tytułu mistrza świata Maxa, ale ta umowa pokazuje również, że jest on częścią długoterminowego budowania teamu - dodał Christian Horner, szef Red Bulla.

Holender rocznie będzie zarabiał około 40-50 milionów euro.

Pierwszy wyścig przyszłego sezonu w Formule 1 zostanie rozegrany 20 marca. Wtedy odbędzie się Grand Prix Bahrajnu. Tydzień później kierowcy rywalizować będą w Grand Prix Arabii Saudyjskiej.