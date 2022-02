Zespół Roberta Kubicy odkrywa karty. Tak wygląda nowy bolid Alfy Romeo

W środowy poranek w Barcelonie rozpoczęły się pierwsze testy przed nowym sezonem Formuły 1. Jak informowaliśmy na stronach Sport.pl, na Circuit de Barcelona-Catalunya pojawił się także Robert Kubica. Polak w sezonie 2022 ponownie będzie pełnił funkcję kierowcy testowego i rozwojowego Alfy Romeo.

Wówczas zdziwienie kibiców mógł wzbudzić wygląd bolidu Alfy Romeo. Jego oryginalne malowanie można było uznać za kamuflaż. Nie odbiegało to od prawdy. Bolid wyglądał jak wyglądał, bo zespół zaplanował prezentację swojego pojazdu na nowy sezon na niedzielę 27 lutego. Na początku miesiąca ogłoszono, że model C42 zostanie zaprezentowany w wyjątkowy sposób po testach w Barcelonie. Miała odbyć się specjalna cyfrowa premiera, ze zdjęciami i filmami wideo udostępnionymi publiczności oraz prasie. Finalny wygląd bolidu miał być znacznie bardziej efektowny niż ten, który oglądamy na testach na Circuit de Barcelona-Catalunya.

Alfa Romeo zaprezentowała nowy bolid. Kubica: "Niewiarygodna ilość pracy"

Zgodnie z zapowiedziami, w niedzielę Alfa Romeo zaprezentowała światu swój bolid. Co do malowania to nie było zaskoczeń – pojazd jest czerwono-biały.

"Po pracowitym tygodniu testowania w Barcelonie, C42 – który działał w Hiszpanii w specjalnym kamuflażu – został zaprezentowany poprzez serię zdjęć i filmów CGI udostępnionych jednocześnie mediom i fanom na całym świecie. C42 był również wyświetlany w czasie rzeczywistym w salonach, salach lekcyjnych i kuchniach milionów kibiców na całym świecie za pośrednictwem Augmented Reality (rzeczywistość rozszerzona – red.), za pomocą specjalnego kodu QR promowanego na towarach i w Internecie" – poinformowała Alfa Romeo na swojej stronie internetowej.

- Początek nowego sezonu to zawsze czas, w którym spotykają się oczekiwania, nadzieje i plany: w tym roku stawka jest jeszcze wyższa, ponieważ dzięki nowym przepisom skaczemy w nieznane. W ten samochód, C42, została włożona niewiarygodna ilość pracy i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co zespół może dzięki temu osiągnąć. W mojej roli staram się zapewnić jak największą pomoc w rozwoju tego samochodu: wiemy, jak duże są marginesy ulepszeń na tym etapie życia bolidu i wiemy, że każda modernizacja może coś zmienić, więc praca, którą wykonujemy w bazie, będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wyników na torze – powiedział Robert Kubica cytowany przez oficjalną stronę zespołu.

W sezonie 2022 kierowcami Alfy Romeo będą Valtteri Bottas i Guanyu Zhou. Robert Kubica jest rezerwowym, jednak na brak ścigania na pewno nie będzie narzekać. Polak obowiązki w teamie F1 połączy bowiem z występami w serii wyścigów długodystansowych WEC. Krakowianin pojedzie dla zespołu Prema Orlen Team.