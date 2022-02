Zdecydowana reakcja władz Formuły 1 ws. Grand Prix Rosji

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W czwartkowy wieczór prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji, w związku z czym mężczyźni w wieku 18-60 lat mają zakaz opuszczania kraju. Inwazja ma wpływ także na świat sportu - Ukraiński Związek Piłki Siatkowej prosi o wykluczenie rosyjskich drużyn z rozgrywek i domaga się odebrania Rosji prawa do organizacji mistrzostw świata. Z kolei FIS na samym początku przeprowadził kwalifikacje w ski crossie w Rosji, ale po decyzjach poszczególnych reprezentacji odwołała rywalizację.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow kontra maszyna "bokser". Coś niebywałego

F1 reaguje na inwazję Rosji na Ukrainę. Tegoroczne Grand Prix zostało odwołane

Władze Formuły 1 wydały oświadczenie w związku z inwazją wojsk rosyjskich na Ukrainę. "Mistrzostwa świata w Formule 1 odwiedzają wiele różnych krajów, aby jednoczyć ludzi i narody. Obserwujemy wydarzenia na Ukrainie z dużym szokiem i smutkiem. Mamy nadzieję na to, że dojdzie do szybkiego i pokojowego rozwiązania sytuacji" - czytamy. F1 zdecydowało się też podjąć ważną decyzję przed rozpoczęciem sezonu 2022.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>

"Podczas czwartkowego wieczoru doszło do rozmów pomiędzy F1, FIA oraz zespołami i wszystkie strony doszły do wniosku, że w obecnych okolicznościach niemożliwa jest organizacja Grand Prix Rosji" - dodaje Formuła 1. Na ten moment władze nie poinformowały wprost, czy ta decyzja dotyczy wyłącznie tegorocznej edycji, czy też Rosja zniknie z kalendarza F1 na dłużej bądź na stałe.

- Odwołanie wyścigu to właściwa decyzja i uważam, że wszyscy kierowcy się ze mną zgodzą. To straszne, co się dzieje na świecie - powiedział Valtteri Bottas, kierowca Alfy Romeo Racing Orlen. - Byłoby mi ciężko wsiąść do samolotu i wylądować w kraju, w którym trwa wojna - dodał Carlos Sainz, kierowca Ferrari.