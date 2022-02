Red Bull zmienia nazwę przed sezonem F1. Dostanie pół miliarda dolarów

Nieco opadły już emocje po zdecydowanie najciekawszym sezonie Formuły 1 ostatnich lat. Nowym mistrzem świata został Max Verstappen, który w ostatnim wyścigu pokonał Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Holender skorzystał z możliwości zmiany numeru i w nowym sezonie będzie jeździł z numerem jeden. Po raz ostatni z takiego przywileju w padoku skorzystano w 2013 roku, kiedy to Sebastian Vettel zdobył swój trzeci tytuł mistrzowski. Red Bull w nowym sezonie będzie miał do dyspozycji tych samych kierowców: obok Verstappena będzie Meksykanin Sergio Perez.

Oficjalnie: Red Bull zmienia nazwę. Otrzymał ponad 500 mln dolarów od amerykańskiego giganta

Red Bull Racing zaprezentował nowy bolid RB18 na sezon 2022, który ma pomóc Maxowi Verstappenowi w obronie tytułu mistrzowskiego. Dodatkowo zespół z Milton Keynes ogłosił nowego sponsora tytularnego. Została nim amerykańska firma Oracle Cloud, która postanowiła zainwestować aż 500 mln dolarów w Red Bulla. Tym samym obecnie zespół nosi nazwę Oracle Red Bull Racing. "Oracle w roli sponsora tytularnego pokazuje, jakie mamy zaufanie do ich wiedzy i zdolności, żeby mieć jak największą przewagę w starciu z konkurencją" - przekazał Christian Horner, szef Red Bulla.

Tym samym jest to kolejny sponsor tytularny Red Bulla w ostatnich latach. Wcześniej w nazwie zespołu widniało Infiniti (lata 2013-2015) oraz Aston Martin (lata 2018-2020). Oracle rozpoczęło współpracę z Red Bullem przed sezonem 2021 i było jednym z głównych sponsorów ekipy z Milton Keynes. Amerykanie mają pomóc Red Bullowi w analizie danych, rozwoju silnika czy zwiększeniu mocy symulacyjnej. To zatem oznacza, że Verstappen i Perez mają mieć jeszcze lepsze warunki do pracy w symulatorze.

Nowy sezon Formuły 1 rozpocznie się w weekend 18-20 marca 2022 roku na torze Gulf Air w Bahrajnie. Łącznie w trakcie sezonu obejrzymy aż 23 wyścigi, a jednym z nich będzie Grand Prix Miami, które po raz pierwszy w historii pojawi się w kalendarzu królowej sportów motorowych.