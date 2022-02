Wyciekło nagranie z finiszu Verstappen - Hamilton. F1 uległo Red Bullowi

Wróćmy na moment do grudniowych wydarzeń. Przed ostatnim w sezonie GP Abu Zabi Max Verstappen i Lewis Hamilton mieli po tyle samo punktów - 369,5. Na kilka okrążeń przed zakończeniem wyścigu Hamilton miał aż 11 sekund przewagi nad Verstappenem. Nikt i nic nie mogło mu odebrać mistrzostwa. A jednak...

Całą sytuację zmienił niespodziewany wypadek Nicholasa Latifiego, który uderzył w bandę. Jego samochód musieli ściągnąć z toru porządkowi, a wszystkie auta podążały za samochodem bezpieczeństwa. Red Bull zaryzykował, korzystając z neutralizacji, raz jeszcze ściągnął Verstappena do boksów, zakładając mu nowe miękkie opony. Hamilton decyzją zespołu pozostał na torze, na dużo bardziej zużytych oponach. Sędziowie początkowo sugerowali, że zdublowani kierowcy pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem nie będą mogli wyprzedzać samochodu bezpieczeństwa, by przenieść się na koniec stawki. To byłoby ogromnym utrudnieniem dla Verstappena, który też nie wiedział, czy wyścig zostanie w ogóle wznowiony, bo przecież cała stawka mogła dojechać do mety za "safety carem".

Koniec końców, zdublowani zostali wysłani na swoje miejsce i poinformowano, że samochód bezpieczeństwa zjedzie z toru na jedno okrążenie przed końcem. Okrążenie, które na zawsze trafi do historii F1, bo Verstappen, dzieki nowym oponom, dojechał do mety jako pierwszy. Tamte wydarzenia wciąż budzą ogromne kontrowersje. Tym bardziej że wszystko wskazuje na to, że Michael Masi, dyrektor wyścigowy F1, podejmował decyzje pod presją władz Red Bulla!

BBC posiada nagrania. "Red Bull instruował Masiego"

BBC donosi, że FIA posiada nagrania, na których Jonathan Wheatley, dyrektor sportowy Red Bulla, instruuje Masiego, co ten ma zrobić.

- Te zdublowane bolidy, nie musisz im pozwalać na przejechanie całego okrążenia i dogonienie ogona stawki F1. Po prostu pozwól im przejechać. Wtedy będziemy mieć wyścig w naszych rękach - miał powiedzieć Wheatley do Masiego.

- Zrozumiałem - miał odpowiedzieć dyrektor wyścigowy F1.

Po zakończonym wyścigu Totto Wolf, dyrektor Mercedesa, miał ogromne pretensje do Masiego o kontrowersyjne decyzję pod koniec wyścigu. - To się nazywa wyścig, wiesz? - miał odpowiedzieć Masi.

Już niedługo śledztwo BBC może ujawnić kolejne nieznane dotąd kulisy historycznego wyścigu. Z kolei raport FIA ma zostać przedstawiony 14 lutego. Brytyjscy dziennikarze twierdzą, że w raporcie będzie napisane, żę Masi nie przestrzegał procedur, przez co wypaczył wynik sportowej rywalizacji.