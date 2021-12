Kierowca F1 przerwał milczenie. Kibice po jego wypadku grozili mu śmiercią

Wciąż nie słabną emocje po finałowych zawodach sezonu Formuły 1. Po mistrzowski tytuł na ostatnim okrążeniu sięgnął Max Verstappen, który w kontrowersyjnych okolicznościach wyprzedził Lewisa Hamiltona. Siedmiokrotny mistrz świata oraz jego ekipa złożyli dwa protesty po finałowym wyścigu w Abu Zabi. Te zostały jednak odrzucone. Ostatecznie Mercedes zrezygnował też z apelacji.

Latifi obwiniany przez "kibiców"

Kiedy wydawało się, że cała sprawa ucichnie, po kilku dniach głos zabrał Nicholas Latifi. To od wypadku z jego udziałem zaczęło się całe zamieszanie. Pod koniec wyścigu Kanadyjczyk walczył o piętnastą lokatę z Mickiem Schumacherem. Niemiec w ostry sposób potraktował swojego rywala, a ten ostatecznie wylądował poza torem. To doprowadziło do wyjazdu na tor samochodu bezpieczeństwa.

W tym czasie Verstappen wymienił opony na miękkie, co pozwoliło mu na odrobienie straty do prowadzącego dotychczas Hamiltona. Następnie sędziowie pozwolili, by część kierowców oddublowała się i wznowiła rywalizację na ostatnim okrążeniu. I tak reprezentant Holandii w łatwy sposób wyprzedził Brytyjczyka i cieszył się z tytułu.

Latifi w specjalnym oświadczeniu przyznał dzisiaj, że w ostatnich dniach otrzymał tysiące wiadomości. Wśród nich wiele wypełnionych było nienawiścią i nadużyciami. - Nienawiść, agresja i groźby śmierci w mediach społecznościowych nie były dla mnie zaskoczeniem, bo taka jest brutalna rzeczywistość świata, w którym teraz żyjemy. Jestem świadomy tego, że mówi się o mnie negatywnie w Internecie. Sądzę, że każdy sportowiec, który rywalizuje na światowych arenach, znajduje się pod pewną kontrolą i wyznacza sobie pewne granice - czytamy na jego oficjalnej stronie internetowej.

Nie czuje się winny

Kanadyjczyk nie czuje się winnym zaistniałej sytuacji. - Jedyne kogo mogę przeprosić za nieukończenie wyścigu to mój zespół. Zrobiłem to zaraz po zawodach. Wszystko co wydarzyło się po wypadku było już poza moją kontrolą - dodał. Przyznał przy tym, że potrafi nie przejmować się hejtem. Martwi się jednak o to, jak w takiej sytuacji mogliby poradzić sobie inni. Dlatego postanowił przerwać milczenie i zaprotestować przeciwko używaniu mediów społecznościowych do słownych ataków.

- Dla ludzi, którzy tego nie rozumieją lub nie zgadzają się z taką postawą, w porządku. Możecie mieć swoją opinię. Jednak wykorzystywanie swojego zdania do podsycania nienawiści, do grożenia mi śmiercią, i to nie tylko mojej osobie, ale także moim najbliższym, wskazuje, że nie jesteście prawdziwymi fanami tego sportu - skomentował 26-latek.