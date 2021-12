Mick Schumacher "najdroższym" kierowcą 2021 roku w F1. Mistrz świata też w czołówce

Niemieccy dziennikarze podkreślają, że nikogo nie powinna dziwić pozycja Micka Schumachera w tym zestawieniu, choć okazuje się, że to nie on króluje w Haasie pod względem wypadków. Znacznie więcej miał ich w tym sezonie Nikita Mazepin, jednak Rosjanin nie doprowadzał do tak poważnych zniszczeń. Wylicza się, że po wypadkach Schumachera zespół musiał włożyć ponad 4,2 mln euro.

Formuła 1. Zespoły musiały wydać ogromne kwoty na szkody wyrządzone przez kierowców

Tylko dwóch zawodników w minionym sezonie Formuły 1 wyrządziło szkody, na naprawę których trzeba było wydać ponad cztery miliony euro. Są to lider klasyfikacji i znajdujący się tuż za nim Charles Leclerc z zespołu Ferrari. Szacuje się, że monakijski kierowca kosztował swój zespół blisko 4,05 mln euro. Trzecie miejsce podium przypisano Maxowi Verstappenowi z Red Bulla, którego szkody wyceniono na niema 3,9 mln euro.

"Sky Germany" pisze, że pozycja Schumachera w tym zestawieniu raczej nikogo nie dziwi. Do szkód jakie wyrządza kierowca odnosił się latem szef Haasa, Guenther Steiner. - Mick w ostatnich pięciu wyścigach miał sporo dużych problemów. To dużo pieniędzy i to bez powodu. Stają się one trochę zbyt częste i zbyt ciężkie - wspominał.

Pełna lista kosztów wypadków kierowców z 2021 roku w euro (według danych Sky Germany)