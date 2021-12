Oficjalnie: Jest decyzja Mercedesa ws. apelacji! Nowy mistrz świata F1 już pewny

"To był niezwykły finał sezonu Formuły 1. Pod wieloma względami: scenariusz, jaki napisała końcówka wyścigu i wygrana w Abu Zabi dająca Maxowi Verstappenowi mistrzowski tytuł, to jedno, ale walka przeniosła się do gabinetów, gdzie z sędziami dyskutowali już szefowie zespołów. I toczyli zapewne batalię wcale nie mniej intensywną niż w przypadku tej na torze" - pisał w swoim tekście Jakub Balcerski ze Sport.pl.

12 grudnia tuż po tym, jak Verstappen wygrał mistrzostwo świata, Mercedes wówczas poinformował, że zamierza odwołać się od tej decyzji. Miał na to 96 godzin od ogłoszenia werdyktu sędziów. Mógł się wycofać, jeśli uznał, że dalsze udowadnianie własnych racji nie ma sensu, albo pójść w zaparte i dalej próbować coś wskórać.

Później okazało się, że obydwa protesty Mercedesa w kontekście rozstrzygnięć w końcówce wyścigu o Grand Prix Abu Zabi decydującego o mistrzowskim tytule za sezon 2021 zostały odrzucone przez FIA. Wyniki zostały podtrzymane, a ze zdobycia mistrzostwa zaczął się już cieszyć Red Bull i Max Verstappen.

"Decyzja o pierwszym - dotyczącym wyprzedzania Lewisa Hamiltona przez Maxa Verstappena podczas neutralizacji, jeszcze zanim samochód bezpieczeństwa zjechał do alei serwisowy, został rozpatrzony negatywnie dość szybko. Decyzję o tym drugim - dotyczącym błędu w procedurze oddublowania samochodów - podjęto nieco później, ale z tym samym skutkiem: podtrzymującym wygraną Red Bulla i Maxa Verstappena oraz przyznanie Holendrowi tytułu mistrzowskiego za sezon 2021" - informował Jakub Balcerski.

W czwartek pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Mercedes wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował, że wycofuje się z apelacji. "Wyjechaliśmy z Abu Zabi nie wierząc w to, czego byliśmy świadkami. Porażka jest częścią sportu, ale czym innym jest, gdy tracisz wiarę w sport. [...] Złożyliśmy apelację w zgodzie z uczciwością sportową i od tego czasu prowadzimy konstruktywny dialog z FIA i Formułą 1, aby zapewnić jasną przyszłość, tak aby wszyscy zawodnicy znali zasady, zgodnie z którymi ścigają się i w jak sposób będą się ścigać" - brzmi treści oświadczenia.

"Dlatego cieszymy się na decyzję FIA, która powoła komisję do dokładnej analizy tego, co wydarzyło się w Abu Zabi oraz w celu poprawy solidności zasad, zarządzania i podejmowania decyzji w Formule 1. Cieszymy się również, że zaprosili zespoły i kierowców, aby wziąć w tym udział. Chcemy budować lepszą Formułę 1, więc wycofujemy swoją apelację" - możemy przeczytać w dalszej części komunikatu Mercedesa.

Verstappen zdobył pierwszy tytuł mistrza świata w swojej karierze. Sezon zakończył z dorobkiem 395,5 punktu. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, który z uwagi na utratę zwycięstwa na ostatnim okrążeniu zakończył zmagania z liczbą 387,5 punktu. Na trzeciej lokacie sezon zakończył Valtteri Bottas (226 punktów).

W dolnej części stawki 16. miejsce zajął Kimi Raikkonen, dla którego GP Abu Zabi było ostatnim występem w karierze. Robert Kubica natomiast nie uzbierał ani jednego punktu, jednak nie zajął ostatniego miejsca. Wyprzedził Nikitę Mazepina, bowiem Rosjanin ani razu nie ukończył wyścigu wyżej niż polski kierowca, choć jechał ich aż 19 (Kubica dwa).

Końcowa klasyfikacja F1 w sezonie 2021: