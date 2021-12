Jest decyzja ws. protestów Mercedesa po finale sezonu F1! To już oficjalne

Jeśli ktoś myślał, że kierowcy i członkowie zespołów Mercedesa i Red Bulla skończyli już sezon, to mocno się zdziwi. Ten pomimo zakończenia finałowego wyścigu wciąż trwał, ale nie na torze, a w pokoju, gdzie analizowane były protesty niemieckiego zespołu przekazane Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) zarządzającej Formułą 1.

Obydwa protesty Mercedesa zostały jednak odrzucone. Decyzja o pierwszym - dotyczącym wyprzedzania Lewisa Hamiltona przez Maxa Verstappena podczas neutralizacji, jeszcze zanim samochód bezpieczeństwa zjechał do alei serwisowy, został rozpatrzony negatywnie dość szybko. Decyzję o tym drugim - dotyczącym błędu w procedurze oddublowania samochodów - podjęto nieco później, ale z tym samym skutkiem: podtrzymującym wygraną Red Bulla i Maxa Verstappena oraz przyznanie Holendrowi tytułu mistrzowskiego za sezon 2021.

Około godziny 23:00 przedstawiciele Red Bulla mieli wyjść z pokoju sędziów z uśmiechami na twarzach i wyjaśnić, że protest nie został podtrzymany. Dziennikarze odnotowali: To koniec, Max Verstappen pozostaje mistrzem świata. Wkrótce nadeszło też oficjalne potwierdzenie tej decyzji.

Przytoczmy dokładniej: Na 54. okrążeniu wprowadzono neutralizację - na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, który pozwolił porządkowym na uprzątnięcie rozbitego bolidu Williamsa Nicholasa Latifiego. Prowadzący wówczas w wyścigu z kilkunastoma sekundami Lewis Hamilton z Mercedesa nie zmienił opon, bo chciał utrzymać pozycję na torze przed swoim rywalem w walce o tytuł, Maxem Verstappenem.

Kierowca Red Bulla zjechał jednak po miękkie opony do boksu i wrócił na drugiej pozycji, ale za pięcioma zdublowanymi kierowcami. Początkowo nie pozwolono na oddublowanie (czyli wyprzedzenie samochodów, które jadą już kolejne okrążenie wyścigu, żeby znaleźć się na odpowiednich pozycjach przed wznowieniem rywalizacji) bolidów jadących pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem, co dawałoby korzyść Brytyjczykowi. Verstappen miałby pięć aut do minięcia i straciłby sporo czasu - być może zbyt wiele, żeby dojechać do Hamiltona i ostatecznie zająć pierwsze miejsce. Sędziowie po interwencji Red Bulla pozwolili jednak na oddublowanie, a Verstappenowi ułatwiono w ten sposób sprawę: przystępował do restartu tuż za Hamiltonem, szybko go wyprzedził i potem musiał się po prostu bronić.

Najważniejszy zarzut Mercedesa to kwestia tego, ile samochodów oddublowało się przed restartem. Samochód bezpieczeństwa wyprzedziło pięć bolidów zza Hamiltona, a sprzed Verstappena. Potem zakończono neutralizację, z czym nie zgadza się Mercedes. Zespół uważa, że wedle zasad samochód bezpieczeństwa powinien wyprzedzić każdy zdublowany kierowca, żeby ustalić odpowiednią kolejność do wznowienia wyścigu. Zjazd samochodu bezpieczeństwa powinien też nastąpić dopiero na kolejnym okrążeniu.

Do tego według regulaminu nie można wyprzedzać, dopóki samochód bezpieczeństwa nie zjedzie do alei serwisowej, a Verstappen wstrzymywany przez niego znalazł się przed nim co najmniej raz jeszcze przed wznowieniem rywalizacji.

Sprawa z protestami stała się poważna, ale dokładnie ją wyjaśniono. W kontekście wyprzedzenia Hamiltona przez Verstappena FIA przyznała, że "Holender przez chwilę znalazł się nieco przed rywalem, ale szybko oddał pozycję, a wszystko odbywało się przed startem, gdy obaj zawodnicy przyspieszali i zwalniali". Drugi protest - dotyczący procedury oddublowania - odrzucono za to głównie przez to, że dyrektor wyścigu, Michael Masi, miał według FIA najważniejsze zdanie w kontekście kontroli przebywania na torze samochodu bezpieczeństwa i całej neutralizacji. Poza tym sędziowie uważają, że "zjazd samochodu bezpieczeństwa na kolejnym okrążeniu, którego domaga się Mercedes, wyraźnie skróciłby wyścig, a to nie byłoby właściwe".

Mercedes może się jeszcze odwoływać od tej decyzji, ale nie wiadomo, czy władze zespołu będą tego chciały. Pojawiały się pogłoski, że tak, ale to było jeszcze przed ogłoszeniem decyzji FIA. Przebijały się też plotki wskazujące, że mogliby nawet iść w sprawie mistrzowskiego tytułu do sądu.

Red Bull zaczął już świętowanie i na razie nie przejmuje się dalszymi losami ewentualnych protestów rywali. Czas pokaże, czy będzie musiał. Na razie fanom i całemu środowisku F1 pozostał niesmak po niedzielnych rozstrzygnięciach, ale zdecydowanie nie zabrakło w nich emocji aż do końca. Nawet jeśli to emocje negatywne i dawno po tym, jak bolidy przekroczyły już linię mety na torze Yas Marina.