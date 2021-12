Verstappen i Hamilton komentują ostatni wyścig. Co za słowa, wielka klasa

"Najbardziej niemożliwy scenariusz stał się faktem! Na pięć okrążeń przed końcem wyścigu Max Verstappen miał kilkanaście sekund straty na drugim miejscu, błagał o cud! I wymodlił samochód bezpieczeństwa, wyprzedził Lewisa Hamiltona na ostatnim okrążeniu i zdobył tytuł mistrza świata kierowców za sezon 2021! Nie do wiary!" - pisał w swojej relacji po GP Abu Zabi Jakub Balcerski. Co po tym zwariowanym wyścigu na koniec niesamowitego sezonu 2021 F1 powiedzieli dwaj najlepsi kierowcy w stawce?

Wielka klasa Hamiltona. "Gratulacje dla Maxa i jego zespołu"

Chwilę po zakończeniu wyścigu Lewis Hamilton był zszokowany. Długo nie wysiadał z samochodu, nie reagując na słowa zespołu przez radio. Ale gdy Brytyjczyk, który na ostatnim kółku stracił ósme mistrzostwo świata, opuścił auto, w wywiadzie po wyścigu zaprezentował stoicki sposób i wielką klasę.

- Po pierwsze, gratulacje dla Maxa i jego zespołu - stwierdził 36-letni Hamilton. - Myślę, że wykonaliśmy w tym roku niesamowitą pracę. Mój zespół, wszyscy w fabryce pracowali niezwykle ciężko przez cały rok. To był możliwie najtrudniejszy sezon, jestem z nich bardzo dumny i wdzięczny, że mogę z nimi kontynuować tę "podróż". W końcówce sezonu wszyscy daliśmy z siebie absolutnie wszystko i nigdy się nie poddaliśmy - zaznaczał jeden z najlepszych kierowców w historii F1.

Szczęśliwy Verstappen. "Wreszcie to ja miałem trochę szczęścia, to niezwykłe"

Max Verstappen z kolei, co zrozumiałe, nie krył swojej radości po zdobyciu premierowego tytułu w swojej karierze. - Wreszcie to ja miałem trochę szczęścia - nie ukrywał Holender.

- To niesamowite. Przez cały wyścig walczyliśmy, żeby mieć tę szansę na ostatnim okrążeniu. To niezwykłe, aż mam skurcze po tym wszystkim. To szalone! - dodawał 24-latek. - Nie wiem, co powiedzieć. Mój zespół i Honda, oni na to zasłużyli. Kocham ich mocno i naprawdę cieszę się ze współpracy z nimi. Ten rok był nieprawdopodobny. Wierzę, że możemy tak pracować wspólnie przez kolejne 10-15 lat. Nie ma żadnego powodu do zmiany, chciałbym z nimi pozostać do końca życia, o ile oczywiście mi pozwolą. Christian Horner i Helmut Marko zaufali mi w 2016 roku, dając miejsce w zespole. Naszym celem był tytuł mistrza świata i dzisiaj to nam się udało.

Verstappen nie mógł zapomnieć także o koledze z zespołu - Sergio Perezowi. Meksykanin w trakcie wyścigu wykonał kapitalną pracę, opierając się atakom Lewisa Hamiltona, dzięki czemu Verstappen zyskał około 10 sekund do Brytyjczyka.

- Muszę też powiedzieć wielkie "dziękuję" Checo Perezowi. Dzisiaj jechał on całym swoim sercem, wykonał ogromną pracę drużynową i jest niezwykłym kompanem - podsumował holenderski kierowca.

