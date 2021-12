To okrążenie przejdzie do historii F1! Tak Verstappen został mistrzem świata [WIDEO]

Wydawało się, że tu już nie ma prawa nic się wydarzyć. Przed ostatnim GP Abu Zabi Max Verstappen i Lewis Hamilton mieli po tyle samo punktów - 369,5. Później była ogromna kontrowersja na starcie, w niezrozumiały sposób rozstrzygnięta przez sędziów na korzyść ścinającego zakręt Hamiltona. I gdy na kilka okrążeń przed zakończeniem wyścigu Hamilton miał 11 sekund przewagi nad Verstappenem, miał ósmy tytuł mistrzowski na wyciągnięcie ręki.

Decydujący okazał się... Latifi! Ryzyko Red Bulla opłaciło się

Na sześć okrążeń przed metą doszło jednak do wypadku z udziałem Nicholasa Latifiego, który uderzył w bandę. Jego samochód musieli ściągnąć z toru porządkowi, a wszystkie auta podążały za samochodem bezpieczeństwa. Red Bull zaryzykował, korzystając z neutralizacji raz jeszcze ściągnął Verstappena do boksów, zakładając mu nowe miękkie opony. Hamilton decyzją zespołu pozostał na torze, na dużo bardziej zużytych oponach. Rozpoczął się wyścig z czasem...

Sędziowie znów zrobili zamieszanie. Najpierw zasugerowali, że zdublowani kierowcy pomiędzy Hamiltonem a Verstappenem nie będą wyprzedzać samochodu bezpieczeństwa, by przenieść się na koniec stawki. To byłoby ogromnym utrudnieniem dla Verstappena, który też nie wiedział, czy wyścig zostanie w ogóle wznowiony, bo przecież cała stawka mogła dojechać do mety za "safety carem".

Koniec końców, zdublowani zostali wysłani na swoje miejsce i poinformowano, że samochód bezpieczeństwa zjedzie z toru na jedno okrążenie przed końcem. Okrążenie, które na zawsze trafi do historii F1. Wielka przewaga Verstappena w postaci opon przyniosła efekt, Hamilton był bez szans. Już na początku okrążenia Holender w świetnym stylu poradził sobie z Brytyjczykiem i choć ten próbował jeszcze kontrować, to na zużytych oponach nie miał już żadnych szans.

Max Verstappen jako pierwszy dojechał do mety, został zwycięzcą GP Abu Zabi i mistrzem świata w Formule 1! Co by było, gdyby nie neutralizacja? Gdyby nie kontrowersja na starcie wyścigu i zamieszanie w jego końcówce? Tego już się nie dowiemy. Mamy za to fenomenalne zwieńczenie genialnego sezonu 2021 F1.

