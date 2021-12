Ten moment zdecydował o mistrzostwie F1! Największy thriller w historii sportu

Od samego początku wyścigu Max Verstappen miał pod górkę. Fani Holendra mogli mieć wrażenie, że niebiosa i sędziowie sprzyjają Lewisowi Hamiltonowi. Szczególnie po wydarzeniach z pierwszego okrążenia. Tam co prawda Verstappen spóźnił start, ale chwilę później podjął walkę z Hamiltonem na pierwszym zakręcie. Lekko wypchnął Anglika z toru, a ten... ominął szykanę i wyjechał jako pierwszy. Red Bull wręcz nie dowierzał, że sędziowie nie zamierzają zająć się tą sytuacją.

Ten moment zdecydował o mistrzostwie świata. "To niewiarygodne"

Jeszcze goręcej zrobiło się na 53. okrążeniu, a kolejne pięć kółek przejdzie do historii Formuły 1. Już teraz wielu kibiców pisze o największym thrillerze w historii sportu i chyba niewiele przesadzają. Najpierw z toru wypadł Nicholas Latifi z Williamsa i sędziowie musieli wypuścić na tor samochód bezpieczeństwa. Już chwilę wcześniej Mercedes znalazł się pod ścianą, bo Verstappen miał przewagę strategii, mógł zaryzykować patrząc na to, co zrobi Hamilton. Gdy Giovinazzi wycofał swój bolid pojawił się wirtualny safety car i Verstappem zmienił opony. Miał na tyle przewagi nad trzecim kierowca, że nie musiał się bać o stratę pozycji. Na 54. okrążeniu Verstappen znowu pojawił się w alei serwisowej i stało się jasne, że jeśli dojdzie do restartu, to będzie w dużo lepszej sytuacji. Cała sekwencja zdarzeń z Giovinazzim i Latifim była więc kluczowa dla tytułu mistrzowskiego.

Ogromna kontrowersja tuż po starcie wyścigu F1! Kuriozalna decyzja sędziów

Brytyjczyk nie zdecydował się zmienić opon na nowe i musiał jechać na swoich wysłużonych. Dlaczego? Bo jeśliby zjechał, to do pit stopu nie zjechałby wtedy Verstappen i to on objąłby prowadzenie. - To trochę ryzyko, że zostawiliście mnie na torze. Wiecie, że nie będę w stanie długo utrzymywać takiego tempa? - irytował się Hamilton. - Gdybyśmy cię ściągnęli na pit-stop, to stracilibyśmy pozycję na torze - tłumaczył inżynier Hamiltonowi.

Wielkie kontrowersje z udziałem sędziów

W tle trwały jednak przepychanki szefów zespołów z dyrektorem wyścigu. Kolejne okrążenia mijały, a ciągle z toru zbierany był samochód Latifiego. Nagle pojawiła się tez informacja, że nie będzie oddublowania kierowców, którzy znajdowali się miedzy Verstappenem i Hamiltonem. Red Bull ponownie nie dowierzał w decyzję sędziów, ale ci w ostatnim momencie się opamiętali i podjęli jedyną słuszną decyzję. To sprawiło, że między Hamiltonem i Verstappenem nie było nikogo. A Holender miał gigantyczną przewagę opon. I gdy wyścig ruszył, to po chwili obaj kierowcy stoczyli pasjonującą walkę o mistrzostwo świata. To nie było jak dogrywka, to było jak seria rzutów karnych o mistrzostwo świata.

Mercedes był w absolutnym szoku, chociaż Lewis Hamilton już w momencie wpuszczenia na tor safety cara czuł doskonale, jak tytuł mistrzowski ucieka mu z rąk. Po wyścigu szef Mercedesa Toto Wolff wręcz błagalnym tonem mówił do Michela Masiego dyrektora wyścigu, że muszą przywrócić wyniki sprzed ostatniego okrążenia. Masi odpowiedział mu krótko: Toto, to są wyścigi.

