Smutny koniec kariery Raikkonena. Najgorszy możliwy scenariusz

Mistrz świata z 2007 roku na pewno nie tak sobie wyobrażał swój ostatni wyścig w karierze. Po pechowym uderzeniu w barierę Kimi Raikkonen zdołał jeszcze zjechać do alei serwisowej, ale dalsza jazda była niemożliwa. W taki sposób 42-latek zakończył swój długi etap w Formule 1.

Świat F1 żegna Raikkonena

Fiński kierowca wystąpił w 349. wyścigu w karierze i ostatnim Grand Prix na torze Yas Marina. Zdecydowanie największym osiągnięciem Fina było zdobycie tytułu mistrza świata jako kierowca Ferrari w 2007 roku. Łącznie triumfował w 21 wyścigach.

Raikkonen był kochany przez fanów, ale wynikało to głównie z jego "zimnej" postawy w mediach i niezbyt chętnego komentowania wydarzeń. Z tego powodu otrzymał pseudonim "Iceman", odnoszący się do jego zachowania. Kibice cenili go również za upartość i pewność siebie, czego przykładem było chociażby krzyknięcie do swojego zespołu, aby "dali mu spokój", ponieważ "wie, co robi".

Hołd na pożegnanie Raikkonena

Przed rozpoczęciem Grand Prix Abu Zabi na torze można było zobaczyć niezapomniane chwile. Przedstawiciele zespołu Alfa Romeo ustawili tzw. szpaler, aby podziękować fińskiemu kierowcy za fantastyczną karierę i oddać mu hołd za wieloletnią obecność w F1. W pożegnaniu wzięła również udział jego żona i dzieci.

Ostatnie trzy sezony dla fińskiego kierowcy nie były specjalnie udane. Zdobywał w nich odpowiednio 43, 4 i 10 punktów. Najlepsze pozycje 42-latek osiągał w GP Rosji i GP Meksyku (ósma pozycja), a także GP Azerbejdżanu i GP Węgier (10. miejsce).

Tytuł mistrza świata w ostatnim wyścigu jednego z najlepszych sezonów Formuły 1 w historii zdobył Max Verstappen z Red Bulla. Holender wyprzedził Lewisa Hamiltona na pięć zakrętów przed metą.