Verstappen zdobył tytuł na ostatnim okrążeniu! Przecież to się nie mogło wydarzyć!

Tak można było sobie wyobrażać finał tego niezwykłego sezonu: wielka walka od pierwszego do ostatniego okrążenia pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Ostatecznie taka z najbardziej epickim zakończeniem w historii. I zwycięska dla Holendra, który zdobył pierwszy tytuł w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Początek był dla Hamiltona. Verstappen zupełnie przegrał start. Kuriozalna decyzja sędziów po starciu rywali w walce o tytuł

Sobota i kwalifikacje mogły być ewidentnie na konto fenomenalnego, szybkiego Maxa Verstappena. Ale to Lewis Hamilton ruszył do ostatniego wyścigu sezonu, jak torpeda. Minął Holendra z drugiego pola startowego i bezpiecznie zamknął mu kierunek manewrem wyprzedzania do pierwszego zakrętu.

Verstappen nie zamierzał jednak odpuścić. Ruszyły go emocje, nie powstrzymał wrodzonej agresywności w stylu jazdy i zaatakował do wolnego łuku - szóstego zakrętu. Zanurkował blisko Hamiltona, doszło do małego kontaktu, a Brytyjczyk asekuracyjnie wyjechał poza tor. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że pojechał prosto poboczem i wyjechał przed Verstappenem. Sędziowie podjęli bardzo kontrowersyjną, wręcz kuriozalną decyzję o braku dochodzenia w sprawie tego incydentu.

Ogromna kontrowersja tuż po starcie wyścigu F1! Kuriozalna decyzja sędziów

Zespoły szybko zaczęły działania i Red Bull domagał się oddania pozycji przez Hamiltona. Nic jednak nie wskórał, a kierowcy musieli się skupić na wyścigu. Zjazdy do alei serwisowej nie przyniosły zamieszania w kontekście pozycji Brytyjczyka i Holendra. Verstappen po powrocie na tor Hamiltona (zjeżdżali po sobie, okrążenie po okrążeniu) miał do niego osiem sekund straty.

Kierowca Mercedesa znajdował się jednak za Sergio Perezem. Na 20. okrążeniu Meksykanin zaczął się bronić przed zbliżającym się do niego Hamiltonem. Udało mu się go przytrzymać, a Verstappen zbliżył się na kilka sekund. "Checo, legendo!" - dziękował swojemu koledze z zespołu. Ale tracił wiele czasu. Potrzebował cudu, kolejnej zmiany opon.

Pierwszy prezent i cud dla Verstappena. Niewykorzystany. Ale potem stało się nieprzewidziane

I ten przyszedł. Wprowadzono wirtualny samochód bezpieczeństwa, co umożliwiło Verstappenowi zmienić opony na nowy komplet twardej mieszanki. Ale gdy wrócił na tor, okazało się, że jest zbyt wolny. Hamilton na pięć okrążeń przed końcem wyścigu miał przewagę kilkunastu sekund i tytuł w swoich rękach. Ale jednego przewidzieć nie mógł.

Mercedes oskarżony o "nieczyste gierki". Wrze przed decydującym wyścigiem

54. okrążenie, samochód Williamsa Nicholasa Latifiego w barierze. Jaka decyzja sędziów? Samochód bezpieczeństwa. Mercedes popełnił błąd, nie zjechał po zmianę opon. Zareagował Red Bull, ściągnął Verstappena. Nie stracił pozycji i zyskał przewagę opon. Porządkowi sprzątnęli bolid Kanadyjczyka, a widzowie już wiedzieli: to będzie sprint na jedno okrążenie o tytuł mistrza świata.

Świętowanie tytułu MŚ przyćmiło śmiertelny wypadek. Bariera ścięła głowę

Verstappen zdobył tytuł na ostatnim okrążeniu! Wielki sukces Holendra po thrillerze thrillerów

Sędziowie podjęli decyzję, że kierowcy mogli się oddublować, choć wcześniej zapewniali, że tak nie będzie. To ta decyzja jeszcze ułatwiła zadanie Verstappenowi, który nie miał już przed sobą tłoku w drodze po dopadnięcie Hamiltona. Wściekły szef Mercedesa, Toto Wolff wrzeszczał na dyrektora wyścigu, Michaela Masiego, pytając, czemu na to pozwolił. A ten nie miał odpowiedzi. Max Verstappen ruszał po tytuł.

Hamilton nie obronił się na ostatnim okrążeniu, choć walczył jak lew. Verstappen minął go, ten nie odpowiedział, a kierowca Red Bulla odjechał i już wiedział: został mistrzem świata. Minął metę i już tylko płakał przez team radio. Po raz pierwszy w karierze został najlepszym kierowcą Formuły 1 i to jeszcze, pokonując wielkich dominatorów ery hybrydowej serii, Mercedesa i siedmiokrotnego mistrza świata, Lewisa Hamiltona! A lepszego, bardziej dramatycznego scenariusza nikt nie mógłby tutaj wymyślić.

Verstappen oszalał ze szczęścia, a Hamilton długo nie wychodził z bolidu. Szef Red Bulla, Christian Horner nie mógł się nachwalić swojego kierowcy, a szef Mercedesa, Toto Wolff, wciąż nie mógł uwierzyć w to, jakie decyzje podjęto w końcówce rywalizacji.