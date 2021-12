Lewis Hamilton może mieć deja vu z 2016 roku. Znów w Abu Zabi. "Milion razy lepiej"

Za nami kwalifikacje przed ostatnim wyścigiem w sezonie Formuły 1 na torze Yas Marina. Lewis Hamilton zajął drugie miejsce z czasem 1:22.480 i stracił niemal 0,4 s do Maxa Verstappena. Holender przejechał tor po prostu perfekcyjnie, a dużą rolę w tym odegrał Sergio Perez, podciągając zespołowego kolegę. "Muszę pogratulować Maxowi. To było niesamowite okrążenie, nie dało się rywalizować z tym czasem" - mówił Hamilton tuż po kwalifikacjach.

Lewis Hamilton nie obawia się powtórki z 2016 roku. "Teraz milion razy lepiej"

Lewis Hamilton jest niekwestionowanym królem ery hybrydowej w Formule 1. Od 2014 roku kierowca Mercedesa zdobył aż sześć mistrzowskich tytułów i łącznie ma ich siedem na koncie - tyle samo, co Michael Schumacher. Hamilton nie zdobył tytułu jedynie w 2016 roku po wewnętrznej rywalizacji z Nico Rosbergiem. Wtedy tytuł rozstrzygnął się właśnie w Grand Prix Abu Zabi - Hamilton wygrał wyścig, a Rosberg zajął drugie miejsce i wygrał klasyfikację o pięć punktów.

Teraz Lewis Hamilton znów musi walczyć o tytuł mistrzowski do samego końca. Przed niedzielnym wyścigiem kierowca z Wielkiej Brytanii ma tyle samo punktów, co Max Verstappen (369,5 pkt). "Widzę milion różnic między sytuacją z 2016 a 2021 roku, to inne scenariusze. Czuję się milion razy lepiej niż wtedy. Nie chciałbym się zagłębiać w to, co się działo pięć lat temu. Spotkałem się w życiu z różnymi przeciwnościami i znajduję się w szczęśliwszym miejscu" - powiedział Hamilton.

Grand Prix Abu Zabi, wieńczące sezon 2021, rozpocznie się w niedzielę 12 grudnia o godzinie 14:00. W przypadku takiej samej liczby punktów mistrzem świata zostanie Max Verstappen, który ma jedno zwycięstwo więcej od przeciwnika z Mercedesa. Zapraszamy na relację na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

