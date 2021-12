Verstappen zdemolował Hamiltona! "Jedno z najlepszych okrążeń w karierze"

Pierwsze przejazdy w trakcie "czasówki" były bardzo wyrównane, jeśli chodzi o wyniki Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena - dzieliło ich zaledwie 56 tysięcznych sekundy. W ostatnim przejeździe Brytyjczyk jednak poprawił swoje osiągnięcie i osiągnął rezultat 1:22.845.

Pasjonująca walka o tytuł mistrza w F1. 0,2 sekundy różnicy na trzecim treningu

Ostatni wyścig Raikkonena

Podczas pierwszego okrążenia na torze doszło do problematycznej sytuacji. Mick Schumacher i Lando Norris potrącili pachołek, na skutek czego "wywołali" czerwoną flagę. Był to jedyny kłopot podczas pierwszej części kwalifikacji

W Q2 nie wzięli udziału Nicholas Latifi i George Russell. Pierwszy z nich w sobotnich kwalifikacjach po raz pierwszy pokonał Brytyjczyka. Ponadto w wyścigu nie kontynuowali Kimi Raikkonen, który po 353 występach w Grand Prix kończy karierę, a także Mick Schumacher i Nikita Mazepin z Haasa.

Problemy Alonso

Podczas drugiej "czasówki" wyniki Hamiltona i Verstappena były jeszcze bardziej wyrównane - dzieliły ich zaledwie cztery tysięcy sekundy. Holender popełnił jednak błąd, bowiem zmienił opony na bardziej miękkie, a jednocześnie dokonał zmiany w strategii na wyścig. Ponadto sporym utrudnieniem był zator wywołany przez kierowców na okrążeniu wyjazdowym, czemu sędziowie przyjrzą się w sobotę wieczorem.

Z dalszej rywalizacji ostatecznie odpadli Fernando Alonso, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Pierre Gasly i Antonio Giovinazzi. Najwięcej pretensji do wydarzeń na torze miał hiszpański kierowca, który wyraźnie gestykulował w stronę jednego z kierowców McLarena, który przeszkadzał mu w jeździe.

W ostatniej części kwalifikacji doszło do niewiarygodnych rozstrzygnięć. Max Verstappen pojechał jedno z najlepszych okrążeń w swojej karierze, demolując Hamiltona w walce o zwycięstwo i start z pole position. Brytyjczyk stracił do Holendra blisko 0,4 sekundy. Wielkim zaskoczeniem był wynik Lando Norrisa. Kierowca McLarena wystartuje do wyścigu z 3. pozycji. Fatalne kwalifikacje zaliczył Valtteri Bottas, który był dopiero 6.

F1 2021. Grand Prix Abu Zabi. Kwalifikacje. Wyniki