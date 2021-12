Ojciec Verstappena zapowiada wielką walkę o tytuł. "Zrobi wszystko, żeby wygrać"

Niesamowita jest końcówka sezonu 2021 w wykonaniu Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk po sporym dołku w połowie sezonu wrócił na zwycięskie tory i odrobił całą stratę do Maxa Verstappena w klasyfikacji generalnej Formuły 1. W niedzielę obrońca tytuły wygrał w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, co było jego trzecim triumfem z rzędu! Holender dojechał na metę tuż za nim.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Iga Świątek zmieniła trenera? "Przemyślana, ale ryzykowna decyzja"

\Wokół niedzielnego wyścigu po raz kolejny pojawiły się spore kontrowersje. Verstappen został dwukrotnie ukarany za nieprzepisowe zachowanie, z czym zdecydowanie nie zgadzał się jego team. Wspieranie Hamiltona zarzucił sędziom między innymi jeden z doradców Red Bulla Helmut Marko. - Różne zasady mają zastosowanie dla różnych osób - powiedział Austriak w Servus TV.

Kompromitacja sędziów w GP Arabii Saudyjskiej. W F1 nie może być normalnie

"To będzie niezwykle ekscytujące". Ojciec Verstappena zapowiada Grand Prix Abu Zabi

Zrównanie się punktami najlepszych kierowców obecnego sezonu oznacza, że kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się w ostatnim Grand Prix, który odbędzie się już w najbliższy weekend w Abu Zabi. Już od wielu lat nie było takiej sytuacji, że ten kierowca, który zostanie sklasyfikowany wyżej, zgarnie wszystko.

Emocje wśród kierowców i kibiców sięgają więc zenitu. Głos na temat zbliżającego się Grand Prix Abu Zabi zabrał Jos Verstappen, ojciec Maxa. Holender zapowiedział zdecydowanie, że jego postara się przerwać hegemonię Lewisa Hamiltona i wyrwać mu mistrzostwo. - Max chce wygrać za wszelką cenę. Na pewno to zrobi. Spróbuje go wyraźnie pokonać. Zrobi wszystko, żeby wygrać, to pewne. To będzie niezwykle ekscytujące - powiedział również niegdyś kierowca Formuły 1 w rozmowie z "Daily Mail".

Lewis Hamilton nie bierze jeńców po starciach z Maxem Verstappenem. "Przekroczył granice"

Gran Prix Abu Zabi odbędzie się już w niedzielę 12 grudnia o godzinie 14:00.