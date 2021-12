Kompromitacja sędziów w GP Arabii Saudyjskiej. W F1 nie może być normalnie

Narzekanie na pracę zespołu sędziów podczas Grand Prix Formuły 1 to nic nowego. Od 2019 roku, czyli od śmierci Charliego Whitinga - wieloletniego dyrektora wyścigowego, który potrafił zapanować nad każdym możliwym bałaganem - sytuacja się jednak pogarsza. Whitinga zastąpił Michael Masi, który musiał z dnia na dzień wypełnić lukę po jednym z największych autorytetów w padoku.

I choć już wcześniej można było narzekać na jego pracę, to w Arabii Saudyjskiej Masi dał popis nieudolności. Wyścig był trudny, chaotyczny i przerywany, ale kiedy aż prosiło się, by w trudnych momentach sędziowie wydawali jasne werdykty, ci wprowadzali jeszcze większy chaos.

Wystarczy spojrzeć na sytuację po drugim przerwaniu wyścigu. Masi uznał, że Max Verstappen, lider klasyfikacji generalnej z Red Bulla, złamał przepisy i powinien znajdować się za Lewisem Hamiltonem - jeżdżącym dla Mercedesa swoim największym konkurentem do tytułu. W tym momencie Holender był liderem, a Brytyjczyk spadł na trzecią pozycję, wyprzedzony przez Estebana Ocona. Masi jednak, zamiast wydać polecenie oddania pozycji, wystąpił z propozycją do Red Bulla, by Verstappen oddał pozycję podczas dojazdu do pól startowych.

Mógł postawić sprawę jasno: albo oddajecie pozycję, albo dostaniecie karę. Ale tego nie zrobił i po jego propozycji, rozpoczęły się... negocjacje. Red Bull chciał wykorzystać sytuację, proponował nawet rozwiązanie, w którym Verstappen spadnie na drugie miejscu za Ocona. Dopiero wtedy Masi zaczął stawiać na swoim - powiedział wprost, że Holender ma zostać cofnięty za Hamiltona. I choć sytuacja ostatecznie została rozwiązana po myśli Masiego, jasno pokazała jego pozycję w padoku. Pozycję bardzo słabą.

Masi tłumaczy się z kontrowersyjnych negocjacji

Po zakończeniu rywalizacji Masi opowiedział o sytuacji w rozmowie z dziennikarzami. - Z pozycji dyrektora wyścigu nie mam żadnych uprawnień, by decydować o tym, co mają zrobić zespoły. Mogłem jedynie przedstawić propozycję i dać im możliwość wyboru, ale decyzja ostatecznie i tak należy do zespołów - przyznał.

- Sądzę, że to była normalna dyskusja. Takie rozmowy zdarzają i zdarzały się dość regularnie. Może się wydawać, że ta debata trwała długo, ale nie było to nic nadzwyczajnego - podkreślił Masi. - Gdy zobaczyłem, co zdarzyło się w drugim zakręcie, zasugerowałem sędziom, że dam możliwość oddania pozycji kierowcy. Czerwona flaga pojawiła się bardzo szybko i absolutnym priorytetem było ustalenie kolejności przed wznowieniem wyścigu - opisał całą sytuację dyrektor wyścigu.

Nieco inne spojrzenie na całą sytuację miał jednak Christian Horner, szef Red Bulla. - Gdy Max wyszedł na prowadzenie, a za nim był Ocon, zaczęły się negocjacje między nami, a dyrekcją wyścigu. Mogliśmy oddać pozycję lub sprawa trafiłaby do sędziów. Uznaliśmy, że gdy do gry wejdą sędziowie, dostaniemy karę. Więc postanowiliśmy oddać pozycję - opisał Horner. - Byliśmy trochę jak na arabskim targu, co jest niezwykłe. Jeszcze nigdy nie miałem do czynienia z czymś takim - zakończył szef Red Bulla.

Sędziowie dołożyli swoje trzy grosze

Na tym jednak kłopoty Masiego się nie skończyły. Po serii kolizji na torze znalazło się mnóstwo części, które odpadły z bolidów. Początkowo podjął bardzo dobrą decyzję - ogłosił wirtualną neutralizację, czyli nakazał wszystkim znacząco zwolnić. Tym samym dał porządkowym czas na posprzątanie toru. Ci nie zrobili tego jednak dokładnie i gdy Masi wznowił wyścig, to już okrążenie później znów musiał nakazać sprzątanie toru. Ale tuż po tym, gdy w końcu pojawiła się zielona flaga, tor znów trzeba było czyścić po tym, jak kolejne części odpadły z bolidu Sebastiana Vettela.

Tym samym kibice przez kilkanaście minut nie mogli śledzić rywalizacji, która była aż trzykrotnie przerywana. I natychmiast pojawiło się pytanie, czy nie lepszym pomysłem byłoby wysłanie na tor samochodu bezpieczeństwa, co wielokrotnie zdarzało się w poprzednich wyścigach. To dałoby porządkowym znacznie więcej czasu na dokładnie posprzątanie toru i upewnienie się, że wznowienie rywalizacji jest w pełni bezpieczne.

Problem nie dotyczy jednak jedynie osoby Masiego. Znacznie więcej szkody robią sędziowie oceniający kolejne incydenty na torze. Ich niekonsekwencja sprawia, że kibice - ale coraz częściej także kierowcy - są zupełnie zdezorientowani, w jaki sposób interpretować przepisy. Verstappen wypycha Hamiltona z toru w Brazylii i utrzymuje pozycję - brak kary. Podobny manewr w Arabii Saudyjskiej - kara 5 sekund.

W obydwu przypadkach Hamilton atakował Holendra, znajdował się z przodu, po czym kierowca Red Bulla agresywnym atakiem i wyjazdem poza tor utrzymywał się przed Brytyjczykiem. Gdzie więc tkwi różnica pomiędzy decyzjami? Odpowiedzi trzeba szukać w składzie sędziowskim, który zmienia się z każdym wyścigiem. Poza osobą Garry'ego Connelly'ego, pozostała trójka sędziów jest inna co wyścig. To daje duże pole manewru do stosowania różnych interpretacji w bardzo podobnych zdarzeniach.

Horner: Brakuje Charliego Whitinga

Jednocześnie to rodzi kolejne pytania. Czy gdyby w Arabii Saudyjskiej byli inni sędziowie, to za kolizję Hamiltona i Verstappena karę także otrzymałby Holender? Choć wyjaśnienie kary jest jasne i klarowne, całą sytuację można było oceniać w zupełnie inny sposób, uznając winę Brytyjczyka. Inny zespół sędziów mógł na podstawie tych samych danych z telemetrii uznać, że Hamilton powinien w tej sytuacji ominąć Verstappena i uniknąć kolizji.

Biorąc pod uwagę tylko wydarzenia z GP Arabii Saudyjskiej nie dziwi, że pojawia się tęsknota za czasami panowania Charliego Whitinga. - Przykro mi to mówić, ale brakuje Charliego i wielkiego doświadczenia, które posiadał - przyznał Horner po zakończeniu wyścigu, odnosząc się do kontrowersyjnych decyzji sędziów i Michaela Masiego.