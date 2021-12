Ten moment przesądził o losach wyścigu. Kuriozalna kolizja Hamiltona i Verstappena [WIDEO]

Zobacz wideo Najdziwniejszy sezon F1 od lat. Kto największym wygranym? [F1 Sport #39]

Było 37. okrążenie wyścigu. Wtedy Lewis Hamilton (Mercedes) próbował zaatakować przy użyciu DRS Maxa Verstappena. Wydawało się, że już tego dokona, ale Holender po raz kolejny w wyścigu ściął zakręt, by utrzymać pozycję. "On jest k***a szalony" - mówił wściekły Hamilton. Chwilę później Mechanicy Red Bulla poinformowali Holendra, aby oddał pozycję Brytyjczykowi. I wtedy doszło do kuriozalnej sytuacji. Hamilton też zwolnił, zamiast wyprzedzać rywala i doszło do kolizji.

Wściekłość Wolffa

Toto Wolff, szef Mercedesa był wściekły po tym starciu dwóch znakomitych kierowców F1. Głośno krzyczał, zdjąć swoje słuchawki z uszu, a po chwili z wściekłością rzucił je o ziemię.

- Zwolniłem, chciałem przepuścić Hamiltona, ale on nie chciał wyprzedzać. Nie bardzo rozumiem, co tam się wydarzyło - komentował Verstappen po wyścigu.

Ostatecznie sędziowie podjęli decyzję o doliczeniu pięciu sekund do czasu końcowego Maxa Verstappena. Holender zdecydował się jednak oddać pozycję lidera Hamiltonowi. Brytyjczyk błyskawicznie wypracował ponad ośmiosekundową przewagę i pewnie wygrał. Drugi do mety przyjechał Verstappen, a trzecie po pasjonującej końcówce, o której zadecydowały ostatnie metry, zajął Valtteri Bottas (Mercedes).

Takie rozstrzygnięcia Grand Prix Arabii Saudyjskiej sprawiły, że Lewis Hamilton dogonił w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Maxa Verstappena. Obaj mają w tym momencie po 369,5 punktu. Gdyby mistrzostwa świata kończyły się dziś, to tytuł wygrałby Holender, bo ma więcej zwycięstw w wyścigach - dziewięć, a Hamilton - osiem.

Decydujący wyścig - w Abu Zabi odbędzie się 12 grudnia. Przed rokiem najszybszy był tam Verstappen. Holender wygrał tam tylko raz, a Hamilton aż pięć razy (w latach 2011, 2014, 2016, 2018-19).