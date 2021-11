Oficjalnie: Robert Kubica skreślony. Alfa Romeo ogłosiła

22- letni Zhou będzie kolegą Valtteriego Bottasa po tym, jak weteran Kimi Raikkonen zdecydował się przejść na emeryturę w tym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Robert Kubica ma jeszcze jakiekolwiek szanse w Formule 1?

Wojna Mercedesa z Red Bullem! Toto Wolff grzmi: Koniec z tym

Chiński kierowca zastąpi Antonio Giovinazziego, który jeździł w w ekipie z Hinwil od 2019 roku. Zhou jest obecnie drugim kierowcą klasyfikacji generalnej Formuły 2, a ze względu na kraj swojego pochodzenia może mieć dodatkowe środki od sponsorów i przewagę pod kątem zysku marketingowego dla zespołu. Niedawno organizatorzy Grand Prix Chin zawarli bowiem umowę z F1, że od 2023 roku wyścig serii zawita tam przez trzy kolejne sezony.

Alfa Romeo ogłosiła nazwisko drugiego kierowcy na nowy sezon F1. "Pierwszy pełnoetatowy kierowca z Chin"

"Guanyu Zhou będzie ścigał się dla Alfy Romeo w 2022 roku, stając się pierwszym pełnoetatowym kierowcą z Chin" - brzmi oficjalny komunikat zamieszczony na oficjalnym profilu Formula1 na Twitterze.

- To przyjemność powitać Zhou na pokładzie Alfa Romeo Racing. Jest bardzo utalentowanym kierowcą, co pokazały jego wyniki w F2. Nie możemy się doczekać, aby pomóc jego talentowi w dalszym rozkwicie, już w świecie F1. Jesteśmy dumni z naszego składu na sezon 2022. Jesteśmy przekonani, że Zhou stworzy udany duet z Bottasem - powiedział Frederic Vasseur, szef Alfy Romeo, cytowany przez portal formula1.com.

Niebywały Lewis Hamilton. "J***ć ich wszystkich". Szalona walka o tytuł MŚ

- Od najmłodszych lat marzyłem, by w sportach motorowych osiągnąć jak najwięcej. Teraz moje marzenie się spełniło. Dla mnie to zaszczyt, że mogę zacząć karierę w F1 w tak kultowym zespole, który przeszłości wprowadził do Formuły tak wiele młodych talentów. Teraz sen staje się rzeczywistością - dodał Zhou.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Według portalu formulapassion.it budżet dla Zhou ma wynieść aż 50 mln dolarów przez dwa sezony. To znacznie więcej niż podawały media wcześniej, kiedy krążyły kwoty w wysokości 20-30 mln dolarów.

Potwierdziły się tym samym doniesienia z zeszłego tygodnia, kiedy do sieci trafiło zdjęcie reklamy w Szanghaju. Na banerze widniał napis: "Gratulacje dla Zhou, że został pierwszym chińskim kierowcą F1".

Jaka przyszłość czeka Kubicę?

A co dalej z Robertem Kubicą? Polak nie ma już szans na regularne starty w Alfie Romeo jako kierowca podstawowy, ale niewykluczone, że dostanie kolejną szansę jako kierowca rezerwowy. Na temat przyszłości polskiego kierowcy wypowiedział się szef Alfy Romeo. - Rozmowy z Orlenem i Kubicą należy postrzegać jako dwie odrębne sprawy - podkreślił Vasseur.