Wyciekło nazwisko drugiego kierowcy zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. "Właściwy wybór"

Frederic Vasseur rozmawiał z francuską telewizją Canal+ Sport kilka dni przed rozpoczęciem Grand Prix Brazylii. Szef zespołu Alfa Romeo Racing Orlen zdradził w nim, że oficjalny komunikat ws. drugiego kierowcy pojawi się 16 listopada, dwa dni po zakończeniu wyścigu na Interlagos. "Podjąłem już ostateczną decyzję" - skwitował krótko Vasseur. Wówczas wydawało się, że w gronie kandydatów do drugiego fotela w zespole z Hinwil pozostawał Robert Kubica.

Znany dziennikarz komentuje decyzję Alfy Romeo ws. drugiego fotela na sezon 2022. "Właściwy wybór"

W piątek 12 listopada do sieci trafiło zdjęcie banera z Szanghaju, na którym znajdował się Guanyu Zhou, kierowca UNI-Virtuosi Racing w Formule 2. Napis na banerze brzmiał: Gratulacje dla Zhou, że został pierwszym chińskim kierowcą F1. To oznacza, że niemal na pewno Zhou będzie zespołowym partnerem Valterriego Bottasa w sezonie 2022. Sponsorzy Chińczyka zapewnią zespołowi z Hinwil aż 25 milionów euro.

Roger Benoit ze szwajcarskiej gazety "Blick" wypowiedział się na temat decyzji Alfy Romeo. Dziennikarz żyje w bardzo dobrych relacjach z zespołem Formuły 1. "We wtorek zespół ogłosi Guanyu Zhou, który będzie rywalizował z Valtterim Bottasem w 2022 roku. Jedno jest jasne: Frederic Vasseur, szef zespołu był bardzo cierpliwy i dokonał właściwego wyboru. Pięć zwycięstw i 17 razy na podium w ciągu trzech lat to naprawdę dobrze osiągnięcie. Na pewno nie jest to dzikus, który zakłóci porządek w zespole. Pieniądze od jego sponsorów mogą być dobrze wykorzystane przez Alfę" - pisze Benoit.

Poza Robertem Kubicą Alfa Romeo skreśliła Antonio Giovinazziego, który jeździł dla zespołu z Hinwil w latach 2019-2021. "Włochowi ostatecznie zabrakło wystarczających argumentów. Zmarnował zbyt wiele dobrych okazji i nagle się obudził po 58 wyścigach, zdobywając 19 punktów" - dodaje dziennikarz. Wydaje się wielce prawdopodobne, że Valtteri Bottas oraz Guanyu Zhou będą brali udział w posezonowych testach, które odbędą się na torze Yas Marina w Abu Zabi po ostatnim wyścigu w sezonie 2021.