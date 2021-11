Alarm w F1. Pusty boks zespołu Roberta Kubicy. Chaos

Jak donosi niemiecki "Blick", kilka zespołów Formuły 1 nie mogło pracować, ponieważ w ich padokach nie było ani bolidów, ani silników. Tak było przynajmniej na 24 godziny przed pierwszym treningiem przed Grand Prix Brazylii w Sao Paulo. Dziennikarze wymieniają kilka ekip, które natrafiły na takie problemy. Wśród nich jest zespół Roberta Kubicy, czyli Alfa Romeo. Ani bolidów, ani silników nie miało także Ferrari i Haas, bez bolidów był McLaren.

Czym było to spowodowane? Organizacyjny chaos rozpoczął się w Meksyku, skąd drużyny po GP Meksyku miały wyruszyć do Brazylii. Sześć samolotów towarowych wyruszyło z siedmiogodzinnym opóźnieniem w związku z bardzo gęstą mgłą. Kiedy w końcu udało się dotrzeć do Brazylii, tamtejsze służby musiały dokładnie skontrolować ładunek. Z kolei loty pasażerskie zostały anulowane i wiele osób musiało zmienić swoje rezerwacje. Natomiast silniki udało się przewieźć lotem czarterowym, ale i ten samolot z przyczyn technicznych musiał zaliczyć międzylądowanie w Miami.

Dziennikarze "Blick" zwracają uwagę na kiepskie rozplanowanie tej części sezonu. Teraz wyścigi odbywają się tydzień po tygodniu. Po Grand Prix Meksyku zespoły musiały przenieść się do Sao Paulo oddalonego o ponad 7400 kilometrów w linii prostej. To jednak nic w porównaniu z tym, co czeka wszystkie ekipy po wyścigu w Brazylii. Następne Grand Prix odbędzie się w Katarze. Tym razem do pokonania będzie 15 tysięcy kilometrów i ponad 13 godzin lotu. "Blick" dodaje jednak, że Formule 1 nie pomaga też międzynarodowe prawo. Załogom samolotów towarowych nie wolno przekraczać godzin pracy, a zatrudnienie nowych pilotów też nie jest łatwe. Koniec końców, mechaników czeka ciężka noc, aby wszystko przygotować do jazdy.

W piątek na torze Interlagos odbędzie się jeden trening i kwalifikacje, które zadecydują o ustawieniu na starcie w sprincie kwalifikacyjnym. Ten odbędzie się w sobotę, a na niedzielę zaplanowano wyścig.